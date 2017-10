Le pagelle di Chievo-Fiorentina 2-1

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 6,5: incolpevole sull'iniziale vantaggio di Simeone, di fronte al Cholito chiude incredibilmente la saracinesca a una manciata di minuti dalla fine del primo tempo

Nenad TOMOVIĆ 6: cinque anni in Viola gli permettono di avere una panoramica dettagliata del gioco dei suoi ex compagni (per quanto molti siano cambiati). Questo lo porta a tallonare con grande attenzione un certo Federico Chiesa.

Dal 64' Fabio Depaoli 6,5: entra quando il serbo finisce le energie portando freschezza all'undici di Maran, soprattutto in fase di contropiede.

Alessandro GAMBERINI 7: prestazione monumentale al centro della difesa in collaborazione con il compagno di reparto Dainelli.

Dal 71' Boštjan Cesar 6,5: entra per chiudere ogni boccaporto. E ci riesce alla perfezione.

Dario DAINELLI 7: come Gamberini, non fa passare un solo spillo, se si eccettua il gol in avvio di partita del Cholito. Nonostante l'età che avanza, la coppia di centrali difensivi del Chievo, dimostra di avere ancora molto da dare alla Serie A.

Fabrizio CACCIATORE 6,5: sulla sinistra, dà continuità al suo straordinario momento di forma.

Lucas CASTRO 8,5: grande strimpellatore di chitarra e dotato di un'ugola da semi-professionista del microfono tanto da dedicare sui social una canzone a Diego Armando Maradona (che gli ha pure risposto), dimostra di saper applicare le proprie doti di artista anche in campo. Non tanto per il gol "rapace" del momentaneo 1-1, quanto per la prodezza aerea con cui suggella il 2-1.

Chievo-Fiorentina, Serie A 2017-2018: Lucas Castro festeggiato da Valter Birsa (LaPresse)LaPresse

Ivan RADOVANOVIĆ 6,5: grande disciplina a metà campo, in cui ferma con le buone o con le cattive, ogni avversario gli si pari di fronte. Ne sa qualcosa Saponara.

Përparim HETEMAJ 7,5: un cross vincente (l'ennesimo, quello che porterà al 2-1) e una prestazione tutta grinta e carattere. Pilastro.

Valter BIRSA 7: al 25' è lui a mettere al centro il pallone vincente per il momentaneo 1-1 di Castro. In generale, "raffina" come sempre ogni iniziativa offensiva clivense.

Dal 73' Samuel Bastien 6: dà ossigeno alle ripartenze scaligere nell'ultima parte del match.

Roberto INGLESE 5,5: meno brillante del solito, là davanti si rivela un filo egoista e precipitoso.

Manuel PUCCIARELLI 6,5: al contrario del suo compagno di reparto, si mette a completa disposizione della manovra clivense.

Mister Rolando MARAN 8: altra partita preparata e interpretata alla perfezione. E il suo Chievo vola. A quota 11 punti in graduatoria.

=== Fiorentina ===

Marco SPORTIELLO 5,5: forse un po' fuori posizione sul raddoppio di Castro, deve comunque fare i conti su quella che, di fatto, è un'autentica prodezza.

Bruno GASPAR 5,5: sulla sua corsia, soffre oltremodo le iniziative di Hetemaj e Birsa.

Davide ASTORI 6: buoni disimpegni, controlla con diligenza Inglese in marcatura.

Germán PEZZELLA 5,5: meno brillante rispetto alle ultime prestazioni. Talvolta risulta avventato negli interventi sull'avversario.

Cristiano BIRAGHI 4,5: commette un banale errore di valutazione sulla palla di Birsa che ha portato all'1-1 firmato Lucas Castro. Bene in fase di spinta, conferma tutti i dubbi che hanno contraddistinto, sin qui, la sua carriera, quando si tratta di coprire.

Milan BADELJ 5,5: ci prova dalla distanza ma incide poco. Così pure in mezzo al campo.

Jordan VERETOUT 4,5: nervoso e troppo approssimativo in zona nevralgica.

Marco BENASSI 5: propositivo nei primi venti minuti di gioco, finisce per sparire anzitempo dal gioco dei Viola.

Dal 77' Khouma Babacar 5,5: il tempo che impiega a entrare in palla, è già tempo del triplice fischi.

Cyril THÉRÉAU 6,5: gran cross per Simeone e ottimi inserimenti. L'optimum sarebbe che la sua autonomia lo portasse più vicino a un minutaggio completo.

Dal 56' Riccardo Saponara 5,5: si preoccupa più di bisticciare con Radovanović, rispetto a rendersi pericoloso in zona gol.

Federico CHIESA 5: eccessivamente condizionato da una botta al ginocchio rimediata durante il match e da un malessere che fa supporre un principio di influenza.

Dal 52' Gil Dias 6,5: è l'unico cambio di Pioli davvero funzionale a permettere alla Viola di cambiare passo. Offre brio e soluzioni alternativi. Tuttavia, non basta.

Giovanni SIMEONE 6,5: un gol e un "quasi" gol nei primi 45'. Poi, come buona parte della squadra, resta negli spogliatoi.

Chievo-Fiorentina, Serie A 2017-2018: l'esultanza di Giovanni Simeone dopo il gol del momentaneo 0-1 (LaPresse)LaPresse

Mister Stefano PIOLI 5: così non va davvero. La sua squadra manca anzitutto di mordente.