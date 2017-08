Le pagelle di Chievo-Lazio 1-2

===Le pagelle del CHIEVO VERONA===

Stefano Sorrentino 6,5- Il portiere del Chievo, nonostante i suoi 38 anni, è ancora uno dei migliori portieri della Serie A. Non può nulla sul gol di Milinkovic-Savic lasciato colpevolmente libero di tirare.

Fabrizio Cacciatore 6- L'ex esterno del Varese gioca una buona partita: corre, lotta, attacca, difende e non si danna troppo visto che dalle sue parti la Lazio non sfonda.

Dario Dainelli 6,5- L'esperto difensore ex Fiorentina gioca d'astuzia su Immobile, più giovane e più veloce di lui. Esce dal campo perché stremato, ma è uno dei migliori dei suoi. (dal 75’ Bostjan Cesar 6- tiene botta su Immobile e non compie errori)

Alessandro Gamberini 6- Viene diretto al meglio da parte di Dainelli, sbaglia poco e si porta a casa la pagnotta.

Lucas Castro 7- Questo giocatore meriterebbe una grande squadra per la qualità con cui gioca. Imposta il gioco, serve assist, rompe le azioni degli avversari e va alla conclusione. Un centrocampista completo.

Ivan Radovanovic- Gioca una discreta partita nel complesso ma non va a chiudere su Milinkovic-Savic che realizza così il gol della vittoria per la Lazio. Il 28enne serbo non è reattivo come e mobile come al solito. Da rivedere

Perparim Hetemaj 6- Il finlandese è sempre uno degli ultimi a mollare e anche oggi getta il cuore oltre all'ostacolo e gioca una partita di sostanza.

Valter Birsa 6,5- La sua tecnica gli permette di fare giocate fuori dal normale. Solo un ottimo Strakosha gli strozza in gola la gioia del gol.

Manuel Pucciarelli 6,5- Non è un giocatore che vede molto la porta ma oggi segna un gol da attaccante puro, di rabbia. Purtroppo non serve ai fini del risultato per il Chievo (dall’80 Luca Garritano sv)

Roberto Inglese 6,5- Giocatore completo che sa usare sia il fisico che i piedi. Si spegne alla distanza ma la sua prova è tutto sommato molto positiva (dall’85 Sergio Pellissier sv)

All. Rolando Maran 6- Il suo Chievo gioca a memoria e dà sempre fastidio a tutti i suoi avversari. Oggi meritava di più e anche quest'anno non farà fatica a salvarsi

===Le pagelle della LAZIO=

Thomas Strakosha 7- Tiene a galla la Lazio in più di una circostanza e si dimostra portiere di grande livello. Se i biancocelesti hanno conquistato i tre punti lo devono anche a lui.

Wallace Fortuna Dos Santos 6- Il difensore brasiliano fa sempre stare in apprensione i suoi tifosi ma oggi non commette particolari errori.

Stefan de Vrij 6,5- L'olandese è il perno della difesa della Lazio e lo dimostra anche questa sera. E' lui il vero acquisto del club che è riuscito a trattenerlo a Roma.

Stefan Radu 6- Tiene botta contro un avversario tosto come Castro che è una scheggia impazzita. Usa l'esperienza per cavarsela in alcune situazioni difficili

Dusan Basta 6- Va vicino al gol con un bel tiro dalla distanza e non perde il duello con Gobbi. (dall’80 Adam Marusic sv)

Marco Parolo 6- L'ex Parma ha giocato sicuramente meglio in altre partite ma il suo apporto costante alla manovra, nelle due fasi, è di fondamentale importanza per la Lazio

Lucas Leiva Pezzini 5,5- La sua regia è troppo lenta per impensierire il centrocampo del Chievo. Partita insufficiente per l'ex Liverpool (dal 60’ Felipe Caicedo 6- Si muove molto e dà una scossa all'attacco biancoceleste)

Senad Lulic 5,5- Potrebbe fare molto di più viste le sue qualità ma oggi non è propriamente la sua giornata. (dal 60’ Jordan Lukaku 5,5- Non dà niente di più rispetto al collega)

Luis Alberto Romero Alconchel 6- L'ex oggetto misterioso della Lazio gioca una partita a tutto campo e non demerita.

Sergej Milinkovic-Savic 7,5- Il serbo è uno dei centrocampisti più forti e decisivi della Serie A e lo dimostra anche in una serata non particolarmente brillante. Il suo strapotere fisico è evidente e segna un gran gol che fa esplodere anche un tipo pacato come Inzaghi. Il classe '95 è l'uomo in più della Lazio.

Ciro Immobile 6,5- Segna il gol che sblocca la partita e fa tanto movimento. Un attaccante utile e che ha trovato la sua giusta dimensione in biancoceleste.

All. Simone Inzaghi 6,5- La Lazio segna il 2-1 all'89' e per una volta si scompone anche con un'esultanza sfrenata alla Pippo. Dimostra partita dopo partita di aver le idee chiare. Pragmatico.