Le pagelle di Fiorentina-Udinese 2-1

=== Fiorentina ===

Marco SPORTIELLO 6 – Qualche disimpegno incerto nella prima frazione, ma tutto sommato non trema quasi mai. Attento su De Paul, incolpevole su Samir.

Vincent LAURINI 6,5 – Molto attento in difesa, una prova incoraggiante per lui e sconfortante per Bruno Gaspar...

Davide ASTORI 6 – Controlla senza affanno Maxi Lopez e segna un gol giustamente annullato per fuorigioco. Stringe troppo sulla rete friulana, una piccola macchia nella sua prestazione.

German PEZZELLA 6,5 – Ormai sta diventando una certezza al centro della retroguardia viola. Cancella Lasagna.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – Dà un buon contributo in fase offensiva con cross tagliati e sovrapposizioni.

Milan BADELJ 6,5 – In mezzo ha libertà d’azione e smista palloni a suo piacimento.

Jordan VERETOUT 7 – Ottima prova. Preciso su punizione e insidioso dalla distanza: dal suo tiro nasce il 2-0.

Federico CHIESA 6 – Non è una delle sue migliori giornate, probabilmente non è al massimo della condizione e, infatti, esce esausto con un problema al ginocchio. Impegna Bizzarri da posizione impossibile e mette lo zampino sul primo gol (dall’80’ Valentin EYSSERIC s.v.).

Marco BENASSI 7 – Pioli sceglie il modulo e la posizione a lui più congeniali e il risultato si vede. La verticalizzazione per Thereau è da applausi (dal 76’ Vitor HUGO s.v.).

Cyril THEREAU 8 - In un colpo solo si regala i primi gol su azione e i primi al Franchi con la maglia della Fiorentina. Sceglie una gara particolare ed esulta togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della dirigenza friulana. Era rimasto a secco nelle ultime quattro presenze di campionato, troppo per una vecchia volpe della Serie A (dall’84’ Carlos SANCHEZ s.v.).

Giovanni SIMEONE 6,5 – Non segna, ma è sempre un pericolo e la sua sponda aerea vale il gol del vantaggio. Colpisce un palo.

All. Stefano PIOLI 6,5 – La sua Fiorentina gioca bene, ma concretizza poco e soffre troppo nel finale. Ci sono margini di miglioramento.

=== Udinese ===

Albano BIZZARRI 5 – Viene portato a spasso da Thereau e l’uscita è rivedibile. Respinge corto e centrale il tiro di Veretout che si trasforma nel 2-0. Negativo.

Silvan WIDMER 5,5 – Non è al meglio ma mette qualche pezza (anche di testa). Ha solo un tempo nelle gambe (dal 46’ Ali ADNAN 5,5 – Il risultato non cambia con la sua presenza. Non lascia il segno).

Gabriele ANGELLA 6 – Salva un gol già fatto sul tiro di Thereau con l’aiuto del palo. Almeno combatte.

Bram NUYTINCK 5,5 – Simeone gli crea parecchi grattacapi. Non è molto affidabile.

SAMIR 6,5 – Un buon lavoro nelle chiusure difensive, un gol di sinistro che sveglia i friulani e una prova sorprendente.

Seko FOFANA 5 – A corto di munizioni e di idee. A parte un tiro velleitario, non regala brividi. Giustamente sostituito (dal 69’ Stipe PERICA 5,5 – Mai servito e mai pericoloso nel finale).

Antonin BARAK 5 - Fuori dal gioco, non dà né filtro né geometrie. Pesce fuor d’acqua, non è all’altezza.

Jakub JANKTO 5,5 – Poco ispirato, dalla distanza e al volo sferra conclusioni pretenziose.

Rodrigo DE PAUL 5,5 – Suo l’assist per Samir. A parte questo impegna Sportiello, ma perde anche il pallone del 2-0.

Kevin LASAGNA 5 – Non la vede mai (dal 46’ Ryder MATOS 5,5 – Meglio di Lasagna ma sotto porta non incide).

MAXI LOPEZ 5 – Fermo, imballato, assente.

All. Luigi DELNERI 5 - Primo tempo molto negativo, reazione tardiva nella ripresa.