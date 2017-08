Le pagelle di Inter-Fiorentina 3-0: Icardi show, pessimo esordio di Vitor Hugo

Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Deve compiere solo due parate, ma che parate: decisivo su Simeone prima e su Babacar poi. Salvato dal palo sulla botta di Veretout.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Fa il suo con ordine, senza sbagliare quasi nulla. Difficile passare dalla sua parte, anche se Eysseric lo costringe a tenere sempre alta l'attenzione.

Milan SKRINIAR 7 - Prestazione monumentale alla prima a San Siro: chiusure tranquille, uscite precise palla al piede e una sensazione d'invalicabilità. Una sicurezza.

João MIRANDA 6,5 - Anche lui molto bene nel coordinare la difesa e nel chiudere bene i varchi. Anche se Simeone, con i suoi scatti e la sua voglia di fare, ogni tanto lo mette in difficoltà.

Yuto NAGATOMO 6,5 - Il guizzante Gil Dias non gli fa vivere una serata tranquilla, ma per una volta il giapponese non commette errori. Lanciatore scelto, avvia l'azione che porta al rigore.

Matias VECINO 6 - Freschissimo ex della partita, è un buon protagonista dell'avvio veemente dell'Inter. Arriva a sfiorare il gol, poi deve sudare per star dietro al palleggio dei viola.

Borja VALERO 6,5 - Sopraffino. Sempre presente nell'azione, apre e verticalizza con la massima qualità e intelligenza. Tra recuperi e veli geniali, è il re del centrocampo per un tempo buono (dal 65' João MARIO 7 - Ottimo ingresso in campo: in meno di mezz'ora il portoghese dispensa assist, offre buone giocate e serve a Perisic la palla del 3-0)

Antonio CANDREVA 6 - Confonde le acque accentrandosi spesso ed è instancabile sulla fascia destra, da dove fa partire i soliti cross per Icardi.

Marcelo BROZOVIC 6 - Buon rendimento anche da parte sua tra le linee. Partecipa a tante azioni, specialmente nel primo tempo, e cerca pure un gol che Sportiello gli nega (dal 71' Roberto GAGLIARDINI 6 - Porta forze fresche a centrocampo, anche se si divora un gol quasi fatto)

Ivan PERISIC 7 - Gioca tante partite in una: c'è il Perisic che svernicia gli avversari e quello che sbaglia l'ultimo tocco, quello delle giocate geniali e quello delle scelte incomprensibili. Ma il tabellino parla chiaro: un assist, un gol.

Mauro ICARDI 7,5 - Indirizza praticamente da solo la gara, firmando la doppietta che mette a tacere le velleità della Fiorentina. E solo Sportiello gli nega il terzo gol personale. Avvio di campionato entusiasmante (dall'84' EDER s.v.)

All. Luciano SPALLETTI 7 - I suoi appelli sono stati recepiti dai giocatori: osserva un'Inter grintosa, sul pezzo sin da subito nonostante qualche pausa. E, chiaro, ben messa in campo.

Fiorentina

Marco SPORTIELLO 6 - Subisce tre gol, ma le sue colpe sono inesistenti. Anzi, se non ci fosse lui la Fiorentina uscirebbe dal campo con un passivo peggiore.

Nenad TOMOVIC 4,5 - Ridicolizzato da Perisic quando questi riesce a mettersi in moto, in difficoltà dietro e nullo in fase propositiva. La marcatura, poi, è pessima: Icardi e Perisic ringraziano.

Vitor HUGO 4 - Protagonista in negativo in entrambe le azioni dei gol e talmente in difficoltà da liberare Icardi verso la porta con un passaggio orizzontale. Esordio da dimenticare in Serie A.

Davide ASTORI 5,5 - Come il compagno Vitor Hugo vive un primo tempo difficilissimo, con tanto di rigore procurato. Meglio dopo l'intervallo, ma la frittata era già stata fatta.

Maxi OLIVERA 5,5 - Suddivide il proprio lavoro tra il controllo di Candreva e l'appoggio all'azione d'attacco. Può andare a tanti cross, ma gli manca la precisione necessaria.

Marco BENASSI 5 - Corre a vuoto, senza trovare posizione e modo di frapporsi al centrocampo avversario. Un paio di buone iniziative, una conclusione alta: poco. Mai in partita (dal 55' Sebastian CRISTOFORO 5,5 - Appena inserito da Pioli mostra buone cose, proponendosi bene. Poi cala nettamente fino al fischio finale)

Carlos SANCHEZ 5 - Perde il confronto con gli ex compagni Vecino e Borja Valero. La qualità è scarsa, il giro palla piuttosto sterile, l'apporto difensivo deficitario. Rimedia un'ammonizione.

Jordan VERETOUT 5,5 - Primo tempo pessimo, con tanti errori e una sensazione evidente di stordimento, mentre migliora dopo l'intervallo: porta maggior qualità alla manovra e colpisce un palo clamoroso (dall'80' Rafik ZEKHNINI s.v.)

Gil DIAS 6,5 - Ha talento e si vede eccome, dal modo in cui accarezza il pallone. Tecnica sopraffina, strappi interessantissimi. Se non altro ci prova continuamente e fino in fondo.

Giovanni SIMEONE 6 - Volenteroso, battagliero, ma spesso troppo solo per poter combinare qualcosa. Lascia comunque in apprensione la difesa nerazzurra, creandosi peraltro la miglior chance viola (dal 60' Khouma BABACAR 6 - Entra bene in partita, costringendo Handanovic a estrarre dal cilindro una grande parata)

Valentin EYSSERIC 6 - Anche lui mostra buone cose, spedendo Simeone davanti al portiere e provandoci sempre. Serve a poco per la rimonta, ma va lodato.

All. Stefano PIOLI 5,5 - Mette in campo la miglior squadra possibile, puntando su freschezza e velocità. Ma l'avvio veemente dell'Inter lo tramortisce. Torna a casa con la soddisfazione del riconoscimento tributatogli dai suoi ex tifosi.