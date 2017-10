Le pagelle di Inter-Sampdoria 3-2

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 5,5 – Un po’ distratto sui due gol subiti, ha abituato a guizzi di alto livello. In questa partita stranamente non è reattivo come al solito.

Danilo D’AMBROSIO 6,5 - Sfiora il vantaggio, fa grandi cose in anticipo e sostiene Skriniar standogli sempre accanto. Momento di forma davvero notevole.

Milan SKRINIAR 6,5 – Segna il gol dell’ex, il secondo dopo Crotone ma nel finale perde un po’ le distanze in marcatura, come sulla seconda rete incassata.

MIRANDA 6 – Un primo tempo ordinato, poi viene più sollecitato da Caprari in velocità e la gestione della palla non sempre è corretta. Spalletti lo richiama all’ordine.

Yuto NAGATOMO 6,5 – Guadagna i primi applausi in avvio, esce con una standing ovation meritata. È questa la risposta migliore che poteva ricevere, quella di San Siro (dall’84’ Davide SANTON 5 – Si perde Quagliarella sul 3-2).

Matias VECINO 7 – Mette lo zampino su entrambi i gol nerazzurri, in progressione fa paura. Dopo la sosta è diventato quello che la società sperava, un giocatore fondamentale (dal 74’ JOAO MARIO 5 – Entra in ciabatte e l’Inter rischia).

Roberto GAGLIARDINI 6,5 – Sostanza e filtro. Prova matura e primo tempo molto positivo, secondo più di contenimento.

Antonio CANDREVA 6,5 – Comincia subito con un buon tiro, batte bene i corner, sforna cross precisi e cala solo alla distanza.

BORJA VALERO 7 – Lega il gioco, propone calcio e diventa il perno della manovra. Anche lui è diventato leader dopo un inizio di stagione non sempre all’altezza. Finché il fisico regge non sbaglia niente.

Ivan PERISIC 7,5 – Affonda a sinistra, svaria a destra, dialoga con Borja Valero a memoria, colpisce un palo incredibile da 45 metri con un pallonetto al cachemire, dipinge un assist per Icardi e centra una traversa clamorosa. Come se non bastasse, fa un recupero difensivo prodigioso al minuto 83. Onnipresente.

Mauro ICARDI 7,5 – Letale. Due gol, un palo clamoroso e altri tentativi sventati da Puggioni. È già in doppia cifra e dov’è la novità? Al contrario di Skriniar esulta, eccome se esulta... (dall'87' EDER s.v.).

All. Luciano SPALLETTI 7,5 - L'Inter ha conquistato 26 punti nelle prime 10 giornate, record eguagliato (stagione 1997-98). Questa squadra è stata plasmata da un grande allenatore, mancano ricambi all’altezza ma la colpa non è sua.

Spalletti - Inter-Sampdoria - Serie A 2017/2018 - LaPresseLaPresse

=== Sampdoria ===

Christian PUGGIONI 5,5 - Un po’ incerto sul primo gol, rimane piantato per terra. Con un rinvio regala il pallone a Perisic e ringrazia. Mette anche delle pezze, però questi errori non passano inosservati.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – E’ dura contro Perisic, ma la sua velocità vale una sufficienza perché aiuta tanto I centrali.

Matias SILVESTRE 5 - Deve raddoppiare su Perisic e non ci riesce. Di testa un suo rinvio interlocutorio porta al secondo gol. Sofferenza.

Gian Marco FERRARI 5,5 - Dorme su Icardi su una palla inattiva, ma mette una pezza su Candreva a fine primo tempo. Alla fine meglio lui del compagno di reparto.

Nicola MURRU 5 - Fatica contro Candreva e D’Ambrosio, con un errore alla fine rischia grosso. Meglio in fase offensiva.

Edgar BARRETO 5 - In difficoltà, non è tambureggiante come al solito (dal 65’ Karol LINETTY 6 – Dà vigore al centrocampo).

Lucas TORREIRA 6,5 – Il punto di riferimento degli ospiti, smista buoni palloni e apre il gioco.

Dennis PRAET 6,5 – Qualità, cross vellutati e un assist per Quagliarella. Niente male.

Gaston RAMIREZ 5 – Un primo tempo anonimo gli costa la sostituzione (dal 46’ Gianluca CAPRARI 6,5 – Lavoro e tanto movimento. Cambio azzeccato).

Fabio QUAGLIARELLA 7 – Eterno. Ha segnato in ognuno degli ultimi 4 incroci di Serie A contro l’Inter (3 volte al Meazza). Un gol e un assist. Protagonista inesauribile.

Duvan ZAPATA 5 - Ha una sola chance, nel finale di primo tempo, ma si limita ad abbozzare la zampata vincente. Serata di riposo (dal 57’ Dawid KOWNACKI 6,5 – Ingresso di grande personalità. Segna al volo il 3-1 e riaccende la Samp).

All. Marco GIAMPAOLO 6 – La Samp è una squadra che non rinuncia mai a giocare a calcio. Subisce, ma poi ha la forza di rialzarsi e per poco non completa una rimonta incredibile. Deve ripartire da questo in un percorso comunque positivo.