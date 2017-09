Le pagelle di Juventus-Chievo 3-0

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Para su Radovanovic e Pucciarelli, sicuro nelle uscite, bravo con i piedi (gioca ben 43 palloni).

Stephan LICHTSTEINER 6,5 – Capitano di giornata, spinge molto nel primo tempo. Nella ripresa si assesta e prova a difendere. Promosso.

Mehdi BENATIA 7 – Salvataggio monumentale in anticipo su Inglese nel primo tempo, dopo una respinta centrale di Szczesny. Impeccabile in ogni chiusura, gran partita.

Daniele RUGANI 6,5 – Spesso in bello stile, spesso con la giusta precisione. Pochi fronzoli, pochi errori.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 – Alex Sandro è influenzato e allora tocca a lui. Disfatta la valigia, ormai pronta direzione Istanbul, gioca con la solita abnegazione. Vivo ed efficace a sinistra, non rinuncia ad appoggiare l’azione.

Blaise MATUIDI 6,5 – Leve lunghe e dinoccolate, contrasti continui. Ci mette esperienza e fisicità. Buon innesto.

Miralem PJANIC 7 – Da una sua punizione laterale nasce l’autogol di Hetemaj. Poi sigilla la buona prova con l’assist di mancino per Higuain. Fulcro del gioco, si prende responsabilità nei momenti delicati.

Stefano STURARO 6 – Come sempre palesa limiti tecnici, ma come sempre si danna l’anima. Alti e bassi, tanta corsa. (Dal 76’ BERNARDESCHI 6 – Duetta con Dybala in occasione del terzo gol, avrà spazio in futuro)

DOUGLAS COSTA 6 – Frizzantino. Lampi di Douglas. A volte si spegne, ma quando accelera palla al piede è un piacere per gli occhi. Esalta l’Allianz Stadium, pur senza riuscire a concretizzare tanto movimento. Da rivedere sicuramente, la qualità c’è. (Dal 54’ DYBALA 7,5 – Entra e avvia immediatamente l’azione del 2-0. Impatto devastante, giocate e tiri, dribbling e magie. Il gol del 3-0, stupendo, è solo il giusto premio a 36 minuti da fenomeno)

Gonzalo HIGUAIN 6,5 – Timbra come al solito, alla prima occasione buona. Destro e secondo gol in campionato. Giusta grinta dopo l’esclusione dalla Seleccion.

Mario MANDZUKIC 5,5 – Così così. Sacrificio ok, ma poche sponde alla Mandzukic. Rimane largo e fuori dal gioco, esce per un preoccupante problema al polpaccio. (Dal 83’ BENTANCUR SV)

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7 – La Juventus concede come sempre poco (e quasi sempre con conclusioni da fuori) e punisce nei momenti giusti. Bene la gestione dei tanti Nazionali, anche se rischia di perdere Mandzukic per Barcellona.

Douglas Costa Juventus Chievo 2017LaPresse

===Le pagelle del CHIEVO VERONA===

Stefano SORRENTINO 6 – Due voli provvidenziali, su Lichtsteiner e Pjanic, nel primo tempo. Nella ripresa può poco.

Fabrizio CACCIATORE 6 – Qualche traversone pregevole e non sfruttato a dovere dai compagni. Difensivamente affidabile, vince il duello con Mandzukic. È uno dei pochi a salvarsi nel Chievo.

Alessandro GAMBERINI 5,5 – Molto attento per un ‘ora. Poi entra Dybala e soffre.

Dario DAINELLI 5 – L’età si fa sentire. Dopo un buon primo tempo, crolla nella ripresa. In ritardo sul gol di Higuain, osserva Dybala senza intervenire sul terzo gol.

Massimo GOBBI 5 – Preso dentro da Pjanic e Higuain in occasione del raddoppio della Juventus. Fisicamente soffre molto, anche Douglas Costa.

Lucas CASTRO 5 – Male nel primo tempo. Impreciso e quasi deconcentrato, come quando in area tutto solo perde il tempo per tiro o cross. Meglio nella ripresa, ma senza mai impressionare.

Ivan RADOVANOVIC 6 – Due conclusioni nel primo tempo, una delle quali impegna Szczesny. Allarga il gioco e contrasta con vigore.

Perparim HETEMAJ 4,5 – Autogol sciocco, ammonizione evitabile, passaggi rivedibili, contrasti persi. Giornataccia. (Dal 68’ RIGONI 6 – Un tiro, un’apertura, buon fraseggio)

Valter BIRSA 6,5 – Il migliore del Chievo. Si muove tra le linee con abilità. Calcia da fuori, sfiora il gol e prova a mandare in gol Pellissier.

Roberto INGLESE 5 – Si nota poco. Non trova varchi e palloni giocabili. Continuamente anticipato. (Dal 77’ LERIS SV)

Manuel PUCCIARELLI 5,5 – Due tiri sbilenchi e un filtrante non sfruttato da Castro. Tanto movimento, poca sostanza. (Dal 66’ PELLISSIER 6 – Sfiora il gol di testa, combatte. Pare avere più voglia lui a 38 anni che chi gioca al suo posto)

ALL. Rolando MARAN 5,5 – Chievo ben messo in campo, ma con degli evidenti limiti individuali. In partita per un’ora, poi il suo Chievo deve abdicare sotto i colpi di Dybala.