Le pagelle di Juventus-Fiorentina 1-0

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 – Praticamente inoperoso. Zero tiri nello specchio della Fiorentina.

Stefano STURARO 6,5 – Adattato ancora terzino a destra, si applica, senza esagerare. Ottima però la “veglia” su Thereau. (Dal 91’ LICHTSTEINER SV)

Andrea BARZAGLI 6 – Provvidenziale in un recupero aereo su Simeone. Guida Rugani e ci mette la consueta dose di esperienza. Mezzo voto in meno per un fallo evitabile al limite.

Daniele RUGANI 6,5 – Ancora positivo. Concede poco a Simeone e si prende qualche responsabilità in impostazione. Cresce, se gioca, cresce.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 – Buon primo tempo, sia in appoggio che in copertura su Chiesa. Nella ripresa meno arrembante, ma comunque efficace.

Rodrigo BENTANCUR 7,5 – Che personalità e che tenacia. Parte bene, orchestrando ogni azione bianconera. Non sente la pressione e col passare dei minuti inanella una serie impressionante di recuperi (saranno otto alla fine, più di tutti in campo). Qualità nel tocco, ma anche forza fisica. Attenzione a questo ragazzo.

Blaise MATUIDI 6,5 – Solita costante fase di interdizione, in pressing su qualunque giocatori viola si affacci dalle sue parti. Procura con un inserimento l’espulsione di Badelj.

Juan CUADRADO 7 – Primo tempo ricco di cross. Nella ripresa inizia con il perfetto assist a Mandzukic. A destra come un martello. Ecco perché Bernardeschi e Douglas Costa non giocano: Allegri si fida di lui e viene ripagato. (Dall’82’ BERNARDESCHI SV)

Paulo DYBALA 5,5 – Nel primo tempo si accende poco. Una punizione di poco a lato e qualche dialogo con Cuadrado. Nella ripresa non trova posizione e giocate. Forse stanco. (Dal 75’ PJANIC 6 – Un quarto d’ora finale abbastanza svogliato. Un paio di lanci dei suoi)

Mario MANDZUKIC 7 – Segna alla prima palla buona, in tuffo di testa. Terzo gol alla Fiorentina, sua vittima preferita. Poi crea ancora pericoli, sfiorando due volte il raddoppio. Il croato c’è sempre.

Gonzalo HIGUAIN 4,5 – Apatico, spesso anticipato, lento nelle movenze e nei pensieri. Irriconoscibile.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – Buona Juventus. Dietro pochi rischi. Primo tempo difficile, anche per merito della Fiorentina. Secondo di netta supremazia, con almeno cinque nitide palle gol create. Nel recupero qualche apprensione di troppo.

===Le pagelle della FIORENTINA===

Marco SPORTIELLO 7 – Alcune buone uscite nel primo tempo. Nella ripresa salva due volte su Mandzukic, una su Pjanic e una su Cuadrado.

Vincent LAURINI 5,5 – Viene ammonito e soffre la fisicità di Mandzukic. Non si spinge e non si propone mai. Esordio non positivo. (Dal 51’ BRUNO GASPAR 5,5 – Insomma. Anche lui con Mandzukic fatica. E davanti si propone solo una volta)

German PEZZELLA 6,5 – Uno dei migliori della Fiorentina. Attento, lucido, concreto, tosto. Un buon acquisto.

Davide ASTORI 6,5 – Mura due conclusioni pericolose da fuori nel primo tempo. Anche lui gioca una buona partita. La Fiorentina fatica sugli esterni, ma centralmente concede poco.

Cristiano BIRAGHI 5 – Cuadrado lo devasta. Cross, serpentine, non lo ferma mai. Decisamente in sufficiente.

Milan BADELJ 5 – Espulsione inevitabile: i due gialli sono ineccepibili. Prima aveva dato ordine e geometrie.

Jordan VERETOUT 6 – Giocatore da seguire. Ha spunti e idee. E sa fare le due fasi. Cala di molto nella ripresa.

Cyril THEREAU 4,5 – Corpo totalmente estraneo al match. Era stato l’ultimo a sancire una sconfitta interna della Juventus (agosto 2015), oggi non si è mai visto. (Dal 68’ SANCHEZ 6 – Entra duro in partita, dando fisicità alla Viola)

Marco BENASSI 5 – Fuori posizione, fuori partita. Tra le linee non incide mai. (Dal 61’ GIL DIAS 6 – Porta vivacità e dribbling. Interessante. Murato al limite dopo un grande spunto a sinistra)

Federico CHIESA 5,5 – La corsa c’è sempre. E ci sono sempre anche le galoppate a tutta fascia. Manca però nella fase offensiva, dove la Fiorentina crea pochissimo.

Giovanni SIMEONE 6 – Solo in avanti, combatte con grinta e coraggio. Un leone. Pregevole un aggancio e un movimento capito solo da Barzagli. Lottatore nato.

ALL: Stefano PIOLI 6 – La Fiorentina resta in partita fino alla fine. Ok Sportiello, ma la partita l’ha preparata bene. Finché ha avuto energie, la sua squadra se l’è giocata. Calo evidente nel finale.