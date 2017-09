Le pagelle di Lazio-Napoli 1-4: Mertens alla Maradona, Immobile non basta

Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Tiene a galla la Lazio con un paio di interventi fondamentali: il secondo, addirittura miracoloso su Callejon. Poi ne prende 3 in serie e il quarto nel recupero, senza particolari colpe.

BASTOS 6 - Contiene bene Insigne fino a quando rimane in campo, poi un infortunio lo costringe al cambio. Sfortunato (dal 25' Adam MARUSIC 4,5 - Poco produttivo davanti, disastroso in marcatura: la sua scelta errata lascia completamente libero Albiol in occasione dell'1-1)

Stefan DE VRIJ 7 - Gioca appena un tempo, uscendo all'intervallo per problemi fisici, ma è un tempo di altissima qualità: perfetto dietro, cecchino nell'area avversaria. Senza di lui la Lazio crolla (dal 46' Alessandro MURGIA 5,5 - Marusic lo inganna e la coppia Albiol-Koulibaly ne approfitta. Generoso ma impotente)

Stefan RADU 5 - Poco positivo anche nel primo tempo, a differenza dei compagni: tra disimpegni sbagliati che mettono in difficoltà i compagni e un'ammonizione, non offre una prestazione di gran livello.

Dusan BASTA 5 - Inizia largo, nel suo ruolo, dovendo arretrare di qualche metro dopo meno di mezz'ora per l'infortunio di Bastos. Non va bene: il Napoli travolge anche lui, costretto poi a dare forfait per infortunio.

Marco PAROLO 5 - Si danna l'anima per cucire e costruire, chiudere e ripartire. Ma quando il Napoli prende campo e fiducia è finita. Chiude malissimo, stendendo Zielinski in area.

Lucas LEIVA 5 - Ottimo organizzatore di gioco davanti alla difesa, completamente spaesato quando arretra al centro della retroguardia: contro lo scatenato Napoli della ripresa va in ambasce.

Senad LULIC 5,5 - Utile in ripartenza, nei ripiegamenti e nelle gestioni intelligenti del pallone. Almeno fino a quando la gara rimane in equilibrio.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Delizioso. Un numero circense sulla linea laterale e una sventagliata da una parte all'altra del campo per Marusic nobilitano un primo tempo sontuoso. Inzaghi lo toglie per riequilibrare la squadra (dal 62' Jordan LUKAKU 5,5 - Poco più di mezz'ora passata a contenere gli attacchi del Napoli)

Luis ALBERTO 6,5 - Assolutamente positivo nonostante il ko. Due colpi di tacco geniali e bellissimi a confermare che sì, questo è il suo anno. Naufraga assieme alla squadra, ma non per colpe sue.

Ciro IMMOBILE 7 - Pure a lui si può rimproverare pochissimo. Con le sue accelerazioni manda nel panico un'intera difesa, regalando a de Vrij la soddisfazione del vantaggio. Generosissimo anche quando la gara è andata.

All. Simone INZAGHI 6 - Cosa si può imputare a un allenatore che, con la retroguardia già rabberciata, perde tre difensori in sequenza? Poco. Per un tempo era stata un'ottima Lazio.

2017/18 Lazio-Napoli KoulibalyLaPresse

Napoli

Pepe REINA 6 - Sulla zampata di de Vrij non è forse reattivissimo, ma il tiro dell'olandese è troppo ravvicinato. In affanno su Immobile, rimedia pure un'ammonizione.

Christian MAGGIO 6 - Non attacca praticamente mai, rimanendo piantato nella propria zona. Ma offre comunque una prestazione onesta, rimanendo in partita nonostante la tempesta del primo tempo.

Raul ALBIOL 6 - Sorpreso più volte alle spalle dagli scatti di Immobile e dai lanci dei trequartisti. Si rifà appieno entrando nell'azione che consente al Napoli di rimettere le cose in equilibrio.

Kalidou KOULIBALY 6 - Inizia male, con un paio di disimpegni banalmente sbagliati, e prosegue facendosi sfuggire Immobile. Ma ha il merito di non crollare e viene premiato dal gol del pari.

Faouzi GHOULAM 6 - Si sono visti Ghoulam migliori. Meno partecipativo del solito, l'algerino si limita all'essenziale. Con Marusic ha comunque pochi problemi.

ALLAN 6 - Primo tempo terribile, tra le difficoltà con Milinkovic-Savic e gli altri palleggiatori laziali e la facilità con cui si fa saltare da Immobile nell'azione dell'1-0. Sale di tono nella ripresa, come tutto il Napoli.

JORGINHO 6,5 - Luis Alberto lo manda costantemente in affanno, poi la ripresa è sua: più tranquillo, lancia Mertens verso il tris e va a segno dal dischetto.

Marek HAMSIK 6,5 - Come al solito sostituito a metà ripresa, ma stavolta niente polemiche: sfiora l'autogol e può far meglio nell'azione del palo, ma l'assist per la rete di Callejon è di una perfezione totale (dal 73' Piotr ZIELINSKI 6 - Dà il proprio contributo guadagnandosi il rigore dell'1-4)

José Maria CALLEJON 7 - Sempre insidioso con i suoi tagli, tanto da andare vicinissimo al pareggio a fine primo tempo. Il gol poi lo trova veramente, ed è fondamentale per la rimonta (dall'86' Marko ROG s.v.)

Dries MERTENS 7,5 - Potrà anche essere ingabbiato, potrà anche vedersi poco per gran parte della gara, ma quando ha l'occasione non la spreca mai: che meraviglia assoluta il gol che chiude i conti. Una perla alla Maradona (dall'81' Arek MILIK 6 - Una decina di minuti, un gol sfiorato e il bell'assist che manda in porta Zielinski, buttato giù in area da Parolo)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Tra i più pimpanti anche quando il Napoli soffre, tra una conclusione e un assist filtrante. Non segna, ma dà il proprio contributo aprendo l'azione del 2-1 di Callejon.

All. Maurizio SARRI 7 - Ha a disposizione così tanto materiale qualitativo da non scomporsi troppo neppure in situazioni di svantaggio. Non cambia modo di giocare e spazza via la Lazio in 5 minuti.