Le pagelle di Napoli-Cagliari 3-0

===Le pagelle del Napoli===

Josè Manuel REINA SV – Una parata in presa, si gode dell’ottimo sole domenicale.

Elseid HYSAJ 6,5 – Discese e sgroppate. Un po’ meno strabordante rispetto a Ghoulam, ma sempre positivo.

Kalidou KOULIBALY 7 – Dietro perfetto, davanti si toglie lo sfizio di andare ancora a bersaglio. Un colosso, un difensore di alto livello.

Raul ALBIOL 6,5 – Attento, preciso, sicuro.

Faouzi GHOULAM 7 – Un Frecciarossa a sinistra. Sgomma, si propone, crossa, appoggia. Solita furia. Grande partita. (Dal 86’ MARIO RUI sv)

ALLAN 6,5 – Fosforo ed energia. A destra duetta spesso con Callejon e Hysaj. (Dal 77’ OUNAS sv)

JORGINHO 7 – Palleggio sopraffino e lucidità persistente. Innesca il gol di Koulibaly con una punizione verticale. Buona prova.

Marek HAMSIK 7,5 – Si sblocca con un mancino preciso. In crescita anche dal punto di vista fisico. Va vicino due volte alla doppietta, prende sempre la scelta giusta.

Josè Maria CALLEJON 6 – Primo tempo un po’ in ombra. Nella ripresa sale di tono e va due volte vicino al gol. Poco concreto oggi, ma sempre utile. (Dal 70’ ROG 6 – Sgambata di venti minuti senza acuti)

Dries MERTENS 7,5 – Assist per Hamsik stupendo. Poi si procura e trasforma il rigore. Devastante in ogni azione, intelligente nel gestire le energie. Ormai top player conclamato.

Lorenzo INSIGNE 6 – Due palloni buoni sulla testa e due errori di mira. Non sicuramente un vezzo nel suo repertorio. Il resto della gara è ordinaria amministrazione.

ALL. Maurizio SARRI 7,5 – Squadra che gioca alla perfezione e che non spreca più punti contro squadre inferiori. Dominio totale, con un gioco sempre divertente.

Napoli-Cagliari - 2017 - HamsikGetty Images

=== Le pagelle del Cagliari===

Alessio CRAGNO 6 – Può poco sui gol. Una grande parata su Callejon.

Simone PADOIN 5,5 – Non supera mai la metà campo, dietro viene spesso infilato da Ghoulam.

Marco ANDREOLLI 5 – Non al meglio e si vede. Lento nel capire i movimenti di Mertens, male anche in impostazione.

Filippo ROMAGNA 5 – Esordio da titolare in Serie A. Mertens gli rende la vita complicata. Abbastanza bene fino all’ingenuità che commette proprio nel finale di primo tempo sul belga. Fallo da rigore e 2-0 Napoli. Un paio di buoni interventi difensivi nella ripresa.

Marco CAPUANO 5,5 – Poca sostanza. Callejon e Hysaj lo prendono sempre due contro uno.

Artur IONITA 5 – In interdizione si fa sentire, in costruzione non si nota mai.

Luca CIGARINI 4,5 – Compassato, fisicamente e mentalmente. Non la vede mai. Cambio fin troppo tardivo. (Dal 56’ DEIOLA 6 – Entra con personalità. Un tiro debole e due buone aperture)

Nicolò BARELLA 5,5 – Spesso troppo falloso e irruente, ma almeno ci mette l’anima. Gli manca la giusta calma.

JOAO PEDRO 4,5 – Non si vede mai. Marcato e anestetizzato, reso innocuo.

Marco SAU 5,5 – Mezz’ora opaca prima di infortunarsi. Esce per un guaio muscolare, prima aveva combinato poco. (Dal 34’ DESSENA 5,5 – Entra per infoltire il centrocampo. Qualche fallo, tante corse a vuoto)

Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Lasciato solo davanti, senza alcun sostegno. Va vicino al gol nell’unica occasione buona del primo tempo. Prova a tenere palla nei rari casi in cui gli arriva. Difficile da giudicare. (Dal 66’ FARIAS 6 – Nel finale con un po’ di vivacità. Entra a partita già chiusa)

ALL. Massimo RASTELLI 4,5 – Sotto di un gol, al 34’, toglie Sau infortunato e inserisce Dessena. Specchio della mentalità con cui è venuto al San Paolo. Resa incondizionata, Cagliari umiliato dall’inizio alla fine.