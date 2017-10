Le pagelle di Napoli-Inter 0-0

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6,5 – Poco impegnato, ma quando deve risponde presente. Su Borja Valero compie un intervento non banale.

Elseid HYSAJ 6,5 – Concede pochissimo a Perisic e a volte si sovrappone a Callejon con successo: prestazione convincente.

Raul ALBIOL 6,5 – Sicuro, granitico, gioca d’anticipo su Icardi: 102 tocchi e 96% di precisione, fondamentale il salvataggio sulla linea di porta.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Un altro pilastro. La gabbia su Icardi funziona, quando avanza palla al piede strappa applausi. Rimedia un giallo nel finale per fallo tattico.

Faouzi GHOULAM 6 – Un passo indietro rispetto a Manchester. È un grande terzino, ma Candreva è in serata di grazia.

ALLAN 6 – Efficacia e corsa nella prima parte. Cala nella seconda e viene sostituito (dal 76’ Marko ROG s.v.).

JORGINHO 6,5 – In cabina di regia fa partire buoni lanci. Geometrie precise agendo da fulcro del gioco.

Marek HAMSIK 6 - Si perde Candreva nell’uno contro uno, ma dipinge un’invenzione per Insigne che poteva sbloccare il match. Classe a sprazzi (dal 72’ Piotr ZIELINSKI 6 – Impegna Handanovic con un sinistro potente da fuori).

José Maria CALLEJON 6 – Un po’ affaticato ma i suoi movimenti sono insidiosi ed è suo il primo tentativo verso la porta di Handanovic. Più uomo-assist che stoccatore.

Dries MERTENS 5 - Doveva cancellare la brutta serata di Manchester ma non ci riesce. Sul miracolo di Handanovic, ci sono anche grandi colpe del belga che da pochi metri si divora un gol fatto. Alla fine tenta di riscattarsi, ma davanti a lui si esalta il solito gigante insuperabile.

Lorenzo INSIGNE 6 – Spreca un gol per un colpo di testa decisamente debole, poi si diletta nei soliti tiri a giro che, però, non producono effetto. Rischia di essere un po’ monotono ma era in dubbio alla vigilia e fisicamente si è fatto valere (dall’81’ Adam OUNAS s.v.).

All. Maurizio SARRI 6 – Il Napoli propone gioco e qualche occasione senza riuscire a sfondare. La sensazione è che la mancanza di alternative in attacco abbia pesato contro l’Inter e possa pesare anche in prospettiva.

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 7,5 - La saracinesca slovena è la base imprescindibile del muro nerazzurro. La doppia parata su Callejon e Mertens è notevolissima, poi si conferma su Insigne e Zielinski. Nel finale blinda lo 0-0 con un altro guizzo.

Danilo D’AMBROSIO 6,5 - Una volta Insigne gli scappa via sull’intuizione di Hamsik, ma nei raddoppi è puntuale e gioca un’altra buona gara su un campo per lui speciale. È napoletano e tiene particolarmente a fare bella figura al San Paolo.

Milan SKRINIAR 7 – Commette un errore quando si fa rubare palla da Koulibaly. È un paradosso perché contro gli attaccanti avversari, invece, è semplicemente perfetto nelle chiusure. Acquisto sottovalutato e sempre più azzeccato.

MIRANDA 6 – Nel recupero rischia su Mertens ed è meno brillante del compagno. Se la cava con l’esperienza e con qualche fallo intelligente.

Yuto NAGATOMO 6,5 – Callejon gli aveva fatto passare una notte da incubo nell’ultimo incrocio al Meazza. Questa volta lo contiene e anche nelle diagonali è preciso.

Matias VECINO 7 – L’immagine della sua gara è la progressione coast to coast che spacca la difesa partenopea. Dopo un avvio incerto, si sta ritagliando quel ruolo pensato al momento del suo acquisto: il centrocampista box to box.

Roberto GAGLIARDINI 6 – Partita di sostanza e quantità. Cala con il passare dei minuti dopo un avvio promettente, ma non demerita.

Antonio CANDREVA 6,5 – Fisicamente ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Pericoloso, costante, il vero Candreva. Esce quando sembrava aver ancora scatti nelle gambe (dall’83’ JOAO CANCELO s.v.).

BORJA VALERO 6,5 – Torna, si abbassa e aiuta tantissimo la manovra nerazzurra. Fondamentale il suo apporto (dal 71’ JOAO MARIO 5,5 – Un tiraccio e poco più nei venti minuti a disposizione).

Ivan PERISIC 5,5 - Pigro in marcatura, lavora tanto dietro ma alla lunga si stanca e perde tutta l’incisività offensiva.

Mauro ICARDI 5,5 – Ha pochissimi palloni giocabili e si limita al sacrificio. Davanti produce solo un tiro nella prima frazione e un uno-due con Vecino nella seconda (dall’87’ EDER s.v.).

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Per la prima volta conferma 11 undicesimi della formazione precedente e la squadra sembra rispondere al meglio per solidità e automatismi. Punto importante.