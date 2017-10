Le pagelle di Roma-Napoli 0-1: Albiol-Koulibaly insuperabili, De Rossi sbaglia

Roma

ALISSON 6 - Incolpevole sul gol di Insigne, bravo nella ripresa sullo stesso folletto ma quando l'azione è viziata da fuorigioco. Escludendo un rinvio sbagliato che mette nei guai la Roma, risponde presente.

Bruno PERES 6 - Nonostante qualche mugugno del pubblico non se la cava male. Anzi: nonostante patisca Insigne e Ghoulam, non commette errori evidenti e ha il fiato e la voglia di proporsi in avanti.

Kostas MANOLAS 5,5 - Prestazione nel complesso solida, con più di una chiusura importante. Nell'azione del vantaggio azzurro, però, si fa sorprendere anche lui. Esce per infortunio (dal 59' Federico FAZIO 6 - Non attentissimo su Mertens, tanto da rimediare un'ammonizione. Ma quando si catapulta nell'area avversaria va a un passo dal pareggio)

Juan JESUS 6 - Nemmeno lui è particolarmente colpevole per la sconfitta. Anzi: dopo averli patiti inizialmente, in coppia con Manolas riesce spesso a limitare l'azione dei tre tenori di Sarri.

Aleksandar KOLAROV 6 - Per buona parte del match piantato in difesa, senza avere quasi mai la possibilità di sostenere la manovra offensiva. Se non altro il Napoli dalla sua parte sfonda poco. Sale maggiormente nel finale.

Radja NAINGGOLAN 5,5 - Ha l'atteggiamento del guerriero, ma questa volta nemmeno lui ha la bacchetta magica per risolvere la situazione. Parte benino, poi si spegne pian piano.

Daniele DE ROSSI 5 - La sua imprecisione, in fin dei conti, decide la partita: è lui a servire involontariamente Insigne davanti alla porta. In apnea contro il palleggio avversario, non sempre preciso nelle verticalizzazioni e pure ammonito.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Corre fino allo sfinimento, provando a non farsi schiacciare dalla superiorità del Napoli a centrocampo. Ha un buon pallone in area, ma non riesce a trasformarlo nell'1-1 (dal 78' GERSON s.v.)

Alessandro FLORENZI 5,5 - Tanta corsa, tante sovrapposizioni, tanto impegno, ma alla fine dei conti poca produttività. Esce a un quarto d'ora dalla fine (dal 71' Cengiz UNDER 6 - Movimenta il finale, creando buone situazioni per il pareggio ma senza la necessaria precisione)

Edin DZEKO 5,5 - Ha pochi rifornimenti davvero adeguati dai compagni e finisce per innervosirsi. Ha comunque il merito di non mollare, tanto che nel finale bacia la traversa di testa.

Diego PEROTTI 6 - Va a sprazzi, alternando momenti in cui non riesce a incidere ad altri in cui improvvisamente si sveglia. Meglio nella ripresa: dal suo piede parte l'azione del palo di Fazio.

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Alla Roma va dato atto di averci provato fino in fondo, ma più con la forza del cuore che delle idee. Il primo tempo, nonostante lo svantaggio minimo, era stato molto negativo.

Insigen - Roma-Napoli - 2017Getty Images

Napoli

Pepe REINA 7 - Il volo su Fazio vale quanto e come un gol. Sensazionale, quasi come quello dello scorso anno su Perotti. Sempre attento, anche nel finale su Under.

Elseid HYSAJ 6 - Raramente, soprattutto nel primo tempo, lascia a Perotti la possibilità di puntarlo agevolmente. Sereno, fa le cose giuste senza commettere sciocchezze.

Raul ALBIOL 7 - Non molla mai Dzeko, anticipandolo spessissimo e facendosi far più volte fallo dal bosniaco. Pochissimi punti deboli nella prestazione dello spagnolo, che con Koulibaly forma una coppia invalicabile.

Kalidou KOULIBALY 7 - Come Albiol, non perde un colpo. Fa tutto quel che può, con fisico e tecnica, per tenere i romanisti lontani dalla porta di Reina. Suda di più nella ripresa, ma che muro.

Faouzi GHOULAM 6 - Sostegno costante all'azione di Insigne e primo costruttore dell'azione che porta al vantaggio. Ha però qualche difficoltà con Bruno Peres, che in un paio di situazioni lo salta.

ALLAN 6,5 - Buona presenza in mezzo al campo. Fisicamente ma anche tecnicamente, tanto che è proprio lui a mettere Insigne (comunque in fuorigioco) davanti alla porta.

JORGINHO 6,5 - Ausilio ai compagni che necessitano di uno sfogo, quinto difensore dedito anche al lavoro sporco. Oltre al solito, elegante, palleggio. L'unica macchia è il giallo di fine primo tempo (dal 73' Amadou DIAWARA s.v.)

Marek HAMSIK 6 - Prestazione non indimenticabile, anche se contribuisce a costruire quella ragnatela di passaggi e scambi che per gran parte del match imprigiona la Roma. Ha la palla del 2-0 ma non la sfrutta (dal 71' Piotr ZIELINSKI s.v.)

José Maria CALLEJON 5,5 - Il meno in palla dei tre attaccanti del Napoli. Si propone e taglia spesso, ma senza trovare l'intesa giusta con i compagni (dall'82' Marko ROG s.v.)

Dries MERTENS 6 - Ha il merito di partecipare all'azione del vantaggio, ma nonostante questo è meno efficace rispetto a tante altre occasioni. Pericolo costante, ma ha poche opportunità per arrotondare il proprio bottino di reti.

Lorenzo INSIGNE 7 - Suo il gol che regala al Napoli l'ottavo successo nelle prime 8 giornate. Freddo davanti alla porte, intelligente nella gestione dei palloni. Anche se non sfrutta nel migliore dei modi le successive opportunità per raddoppiare.

All. Maurizio SARRI 7 - Il primo tempo, nonostante un numero di palle gol non elevato, è uno spot che racconta al meglio il Napoli. E ora la sua squadra ha anche la maturità per portare a casa partite del genere.