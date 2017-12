Le pagelle di Roma-SPAL 3-1

Le pagelle della Roma

ALISSON 6,5 - La cosa più bella della sua partita? Un disimpegno di tacco “alla brasiliana” contro Grassi... E pensare che para di reni il secondo rigore di Viviani.

Alessandro FLORENZI 7 - Nuovo “capitan futuro” che spinge, crossa, tira e fraseggia nello stretto. Al novantesimo, tacco tunnel e standing ovation.

Konstantinos MANOLAS 5,5 - Sfiora il gol di testa e dietro non deve fare granché: forse cè per questo che si distrae provocando un ingenuo rigore.

JUAN JESUS 6 - Brasiliano rinnovato, non corre rischi al centro della difesa dopo certi danni combinati nella linea a tre.

Aleksandar KOLAROV 7 - Non riposa e non stecca mai: altra partita di altissimo livello e a tutto campo sulla catena di sinistra, con assist per Pellegrini.

Dal 75’ EMERSON 6 - Sei mesi e 3 giorni dopo la rottura del crociato, riceve gli applausi dell’Olimpico e sarà una risorsa importante.

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Prima rete in stagione e la segna di testa dopo tanto volume di centrocampo, sfiorando il bis su punizione.

Maxime GONALONS 5,5 - Gli manca ancora il ritmo partita e per questo fa così tanti falli: cambiato a rischio rosso.

Dal 61’ GERSON 6 - Entra di gran piglio e spinge come fosse zero a zero, ma spreca l'ultimo gol spaccando a porta vuota.

Serie A 2017/18, Roma-SpalLaPresse

Kevin STROOTMAN 7 - Stagione in escalation per l’olandese al primo gol in questo campionato: che intesa sull'asse di sinistra.

Cengiz ÜNDER 6,5 - Torna titolare un po' a sorpresa e la porta la vede sempre poco, però gioca forse la sua migliore partita d’intesa con Dzeko.

Dal 64’ Patrik SCHICK 6,5 - La sensazione diffusa è che i gol arriveranno, con o senza Dzeko al suo fianco.

Edin DZEKO 7 - Dei 15 tiri in porta della Roma di stasera (record) 9 sono suoi: si sblocca dopo due mesi e dopo aver fatto espellere Felipe.

Stephane EL SHAARAWY 6,5 - Straripante nel primo tempo con due assist vincenti: il secondo, di tacco, è sporcato e il Faraone cala nella ripresa, fallendo un gol al volo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco 7 - Gestisce il turnover e la sua Roma gioca a memoria, con una strepitosa catena di sinistra, e calcia verso la porta 37 volte!

AS Roma's forward from Bosnia Erzegovina Edin Dzeko (3rdL) celebrates with teammates after scoring during the Italian Serie A football match AS Roma vs Spal at the Olympic Stadium in Rome, on December 1, 2017Getty Images

Le pagelle della SPAL

Alfred GOMIS 7 - Se la Roma si ferma a tre è per merito delle sue parate sparse in tuffo, in uscita e di riflesso.

Michele CREMONESI 5,5 - Partita in apnea: la chiude perdendosi Pellegrini sul gol.

Francesco VICARI 6 - Si salva d’istinto e d’anticipo... Ed è l’unico superstite della difesa ferrarese malgrado una palla al volto da El Shaarawy.

FELIPE 5 - Espulso dal VAR dopo dieci minuti per fallo da ultimo uomo su Dzeko: non si può infierire.

Manuel LAZZARI 6 - Parte bene crossando per Paloschi, poi soffre l’inferiorità numerica rinunciando a ogni forma di spinta.

Alberto GRASSI 5,5 - Ripresa nervosa dopo un’ora a rincorrere, come a torello, tutte le maglie avversarie.

Dal 70’ Eros SCHIAVON 5,5 - Come sopra e con giallo in appena venti minuti: non è serata per i mediani.

Federico VIVIANI 6,5 - Ex della partita, gioca a viso aperto, calcia due rigori, ne sbaglia uno e segna il gol bandiera di respinta.

Luca RIZZO 5 - Gli vengono le vertigini tra le frecce giallorosse dell'asse di sinistra.

Federico MATTIELLO 5,5 - Tiene botta per un’ora contro Florenzi, cedendogli però metri traversoni e trick nel finale.

Federico BONAZZOLI 6 - Il talento è purissimo: peccato che, per esigenze tattiche in dieci uomini, non lo si possa ammirare.

Dal 20’ Luca MORA 6,5 - Ha il merito di prendersi il rigore della bandiera.

Alberto PALOSCHI 6 - Spaventa l’Olimpico di testa dopo una manciata di secondi, poi porta la croce. Dal 78’ Fabio Borriello s.v.

Allenatore: Leonardo Semplici 6 - Di miracoli, in dieci per 80 minuti contro la Roma all'Olimpico, non se ne possono fare.