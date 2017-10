Le pagelle di Sassuolo-Chievo 0-0

=Sassuolo=

Andrea CONSIGLI 6 - Il Chievo attacca e crea, ma difficilmente trova la porta. L'estremo difensore del Sassuolo è equilibrato e dà sicurezza al reparto.

Marcello GAZZOLA 6 - Non spinge a dovere, ma dà qualcosa in più a livello difensivo, là dove il Sassuolo aveva sofferto tantissimo in queste prime uscite. (dal 72' Pol LIROLA 5,5 - Una ventina di minuti a propria disposizione, ma non sfonda sulla destra).

Paolo CANNAVARO 6 - Inglese fa ben poco, lui è sempre preciso e puntuale. Segna anche un gol, ma era in fuorigioco.

Francesco ACERBI 6 - Cannavaro se la cava da solo, e Acerbi ha quindi tempo e spazio per essere pericoloso davanti.

2017/18 Sassuolo-Chievo AcerbiLaPresse

Federico PELUSO 5,5 - Non male nel primo tempo, ma nella ripresa sbaglia due palloni che potevano essere letali.

Simone MISSIROLI 6 - Meglio nel primo tempo dove sfiora anche un gol, nella ripresa fatica a ripartire.

Francesco MAGNANELLI 6 - Non proprio preciso nel far ripartire l'azione, ma si mostra per la solita grinta in mezzo al campo. (dal 54' Stefano SENSI 6 - Non dà nulla di più rispetto a Magnanelli in quel ruolo).

Alfred DUNCAN 6 - Come per Missiroli, solito dinamismo ma si fa preferire nella prima frazione di gioco.

Domenico BERARDI 5 - Strana involuzione del classe '94, che non riesce a trascinare i suoi. Nel finale di primo tempo sbaglia una clamorosa occasione, nella ripresa sparisce dai radar.

Alessandro MATRI 5 - Sbaglia sotto porta dopo 5 minuti, poi non si rende quasi mai pericoloso. (dal 54' Diego FALCINELLI 5 - Ci mette tanto per carburare, poi fallisce diverse occasioni nel finale).

Matteo POLITANO 5 - Totalmente avulso dal gioco del Sassuolo. Non trova l'intesa con i compagni di reparto.

All. Cristian BUCCHI 6 - La sua squadra migliora dal punto di vista difensivo, ma in attacco non ci siamo. Poche le occasioni create, diversi gli errori, poche idee e soprattutto zero intesa tra le punte.

=Chievo=

Stefano SORRENTINO 6 - Alterna grandi parate a qualche errore. Rischia di fare la frittata al 5' sulla conclusione non irresistibile di Berardi, nel finale concede una palla gol a Falcinelli.

Fabrizio CACCIATORE 6 - Spinge molto sulla fascia, ma sbaglia diversi cross. In difesa corre pochissimi rischi.

Dario DAINELLI 6 - Partita perfetta, se non all'ultimo dove regala un calcio di punizione ingenuo a Berardi proprio al limite dell'area.

Alessandro GAMBERINI 6,5 - Annulla Matri nel primo tempo, anche con Falcinelli se la cava, chiudendo molto bene sull'ex attaccante del Crotone.

Nenad TOMOVIĆ 6 - Gara senza infamia e senza lode. Spinge nel primo tempo, nella ripresa pensa più a difendere.

Lucas CASTRO 6 - Ci mette grande volontà, e a volte esce splendidamente palla al piede. Qualche errore però nell'ultimo passaggio.

Ivan RADOVANOVIĆ 6 - Fa il ritmo del centrocampo nel primo tempo, nella ripresa però perde lucidità.

Nicola RIGONI 6 - Partita di sostanza a centrocampo, anche se in avvio di ripresa fatica a dare continuità alla propria missione. (dal 53' Luca GARRITANO 6 - Si rende pericoloso, ma a sprazzi).

Valter BIRSA 5,5 - Non trova l'intesa con Pucciarelli e Inglese, gioca troppo da solo. (dal 76' Sergio PELLISSIER sv - Poche chance, pochi palloni giocati).

Manuel PUCCIARELLI 6 - Non è molto preciso sotto porta, ma cerca sempre la combinazione nella metà campo avversaria. Nel finale, porta a casa una chiusura difensiva provvidenziale su Falcinelli.

Roberto INGLESE 5 - Lo scorso anno realizzò una tripletta contro il Sassuolo, questa volta Acerbi e Cannavaro non gli lasciano respiro. (dal 68' Mariusz STEPINSKI 5,5 - Ha una grande occasione, ma non riesce a concretizzare l'ottimo servizio di Castro).

All. Rolando MARAN 6 - La sua squadra si distingue per fraseggio e qualità, ma non concretizza il lavoro fatto a centrocampo. Qualche dubbio sulla gestione dei cambi.