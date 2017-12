Le pagelle di Torino-Atalanta 1-1: migliori in campo gli autori dei due gol, N'Koulou ed Ilicic

Torino

Salvatore Sirigu 6,5: compie un paio di parate decisive su Spinazzola nel finale. Mette così la sua firma sulla serata.

Lorenzo De Silvestri 6: d’accordo, è molto impreciso in fase di impostazione, ma riesce a non crollare di fronte al Papu e soprattutto a sventare una potenziale occasione da gol in scivolata.

Nicholas N’Koulou 7: si conferma l’uomo più in forma dei granata segnando il gol del vantaggio ma offrendo una prestazione priva di sbavature difensive.

Nicolas Burdisso 6: deve solo correggere le poche bucce del compagno di reparto, e lo fa con ordine.

Cristian Ansaldi sv: la sua partita dura pochissimo per essere giudicabile. (dal 15’ Antonio Barreca 5,5: latitante in difesa, specialmente sul gol di Ilicic, poco incisivo in fase di spinta. Entra a freddo e questo non lo aiuta di certo).

Tomas Rincon 6: consueta prova da faticatore in mezzo al campo, con qualche errore in più rispetto al solito da segnalare.

Daniele Baselli 5: un po' sulle gambe fisicamente, accumula diversi errori di misura e non offre mai quel contributo di qualità che la sua presenza in campo dovrebbe presupporre.

Joel Obi 6,5: corre per quattro, si rende pericoloso nel primo tempo con un sinistro che Berisha para da campione. Mihajlovic sbaglia a toglierlo. (dal 73’ Lucas Boye 6: dà più peso offensivo al Torino ma allo stesso tempo, e non per colpa sua, lo scopre in fase difensiva).

Iago Falque 6: non brillantissimo ma comunque pericoloso in qualche occasione, geniale il tacco a liberare Ljajic ad inizio ripresa. (dall’80’ Simone Edera sv).

Andrea Belotti 6,5: vero, non arriva il gol, che manca dal 20 settembre, ma non si può eccepire nulla sulla sua prova. Si sacrifica per la squadra, lavora ai fianchi la difesa avversaria ed è pericoloso fino ai minuti di recupero.

Adem Ljajic 6,5: altalenante ma comunque sempre un pericolo quando ha il pallone tra i piedi. Quando vuole, come nel finale di primo tempo, sa fare la differenza.

All. Sinisa Mihajlovic 5: quarto pareggio consecutivo, con una squadra che sta acquisendo solidità e convinzione, pur giocando sempre male rispetto al potenziale enorme a disposizione. Prova per l’ennesima volta ad inserire il quarto attaccante, mossa che spesso lo ha tradito: togliendo Obi per Boye riesce a stravolgere l’equilibrio della sua squadra che rischia di perderla.

Atalanta

Etrit Berisha 7: due paratone nel primo tempo su Obi e Ljajic, si ripete nella ripresa su Belotti. Sempre attento.

Rafael Toloi 6: buona partita a livello difensivo, anche se Ljajic spesso lo manda in crisi. Non affonda.

Mattia Caldara 5,5: perde il duello fisico con Belotti, concede il corner del vantaggio granata e spesso è costretto alle dure maniere per fermare il Gallo.

Andrea Masiello 6: se può evita qualsiasi rischio, ma dissemina qualche imprecisione durante la partita.

Hans Hateboer 6: buona la sua mole di lavoro offensivo, meno la sua precisione. Però non si risparmia mai.

Jasmin Kurtic 6: solita prestazione di fatica, viene sostituito per esigenze tattiche. (dal 46’ Josip Ilicic 7,5: cambia la partita con il suo ingresso nella ripresa, segna e si rende pericoloso in più occasioni facendo impazzire tutta la difesa granata).

Remo Freuler 5,5: presenza impalpabile a centrocampo nel primo tempo, è leggermente più utile alla causa nella ripresa pur senza incantare.

Bryan Cristante 6,5: nelle piccole cose, nelle giocate anche più complesse, si vede che ha un grado di autostima e di fiducia nettamente più alto. Sta bene, stavolta non segna ma è sempre nel vivo del gioco.

Leonardo Spinazzola 6,5: spinge molto e va vicino al gol nel finale: glielo nega Sirigu.

Alejandro Gomez 6: molto attivo ma poco concreto, anche perché De Silvestri riesce spesso a limitarne il raggio d’azione. Alcune giocate ed alcuni movimenti sono però da applausi.

Andrea Petagna 6,5: ammirevole l’assist per Ilicic, sempre imprescindibile il lavoro per la squadra in qualità di suggeritore più che di risolutore. Ma è la sua storia e a Gasperini va bene così. (dal 73’ Andreas Cornelius 5,5: entra per rifinire il lavoro di Petagna ma non combina granché).

All. Gian Piero Gasperini 6,5: dopo un primo tempo davvero brutto dei suoi è bravo a limitare i danni e a cambiare la partita inserendo Ilicic.