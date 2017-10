Le pagelle di Udinese-Juventus 2-6

===Le pagelle dell'UDINESE===

Albano BIZZARRI 5 - Prende sei gol e non compie grandi parate.

ALI ADNAN 5 - Battibecca con Mandzukic, che poi viene espulso. In realtá aveva dato un calcione in area al croato. Non si propone mai e dal suo lato la Juventus spesso sfonda. (Dal 72' LARSEN 6 - Spinge, si propone e si procurerebbe anche un rigore per fallo subito da Alex Sandro)

DANILO 5,5 - Segna di testa il 2-2 dell'Udinese, con un bell'inserimento centrale. Dietro malissimo. Sorprese in almeno tre occasioni.

Bram NUYTINCK 5 - Di testa viene sovrastato due volte. Un po' lento, anche in impostazione. I movimenti di Higuain gli tolgono riferimenti.

SAMIR 4,5 - L'autorete è tragicomica. Salta altissimo anticipando tutti, ma infila la propria porta in modo improbabile. Soffre le accelerazioni di Cuadrado, viene ammonito, pare in difficoltà costante. (Dal 67' PEZZELLA 5,5 - Si nota poco. Entra e la Juventus dilaga)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Si accende a tratti, con cross e cambi gioco. Assist da fermo per Danilo. Uno degli ultimi a mollare. L'argentino è uno dei pochi a mostare qualità tecniche da Serie A.

Emil HALLFREDSSON 5,5 - Grintoso e in partita nel primo tempo. Poi cala e la Juventus travolge l'Udinese. Andava sostituito.

Seko FOFANA 6 - Avvia l'azione del gol di Perica, ripartendo con la sua falcata. Combattente nato, si fa notare nella guerriglia della Dacia Arena.

Jakub JANKTO 6,5 - Il più pericoloso dell'Udinese. Due volte Buffon gli nega il gol con vere prodezze. Giocatore molto interessante.

MAXI LÓPEZ 5 - La vede veramente poco. Movimenti rari, sponde nulle. Un tiro fuori.

Stipe PERICA 6,5 - Gol molto bello. Sfrutta il fisico per far alzare l'Udinese. Lotta e non si arrende. Esce stremato. (DAL 82' BAJIC SV)

ALL. Luigi DELNERI 4,5 - Non sfrutta la superioritá numerica, non sistema una retroguardia che continua a subire troppi gol. Momento difficile, squadra con poche certezze.

Sami Khedira Udinese Juventus 2017Getty Images

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 7 - Tre miracoli nel primo tempo. Para due volte su Jankto e una su un tiro-cross di Hallfredsson. Sui gol subiti non ha colpe.

Stephan LICHTSTEINER 5,5 - Jankto ha un altro passo e lui fatica a contenerlo. Lo perde due volte e due volte salva Buffon. Usa la testa dove non arriva il fisico. Ma non ha piú il passo. (Dal 87' BERNARDESCHI SV)

Daniele RUGANI 6,5 - Nel primo gol dell'Udinese perde il contrasto con Fofana, che poi innesca Perica. Nella ripresa di riscatta, ma in fase offensiva, con un gol di testa e un assist per Khedira.

Giorgio CHIELLINI 5,5 - Guerriero come sempre, bene nella mezz'ora finale, ma aspetta troppo Perica nel primo gol, lasciandolo concludere col mancino. Perde anche lui Danilo sul momentaneo 2-2 friulano. Insomma.

ALEX SANDRO 5,5 - Poco propositivo in avanti nel primo tempo. Nel secondo tempo rischia grosso su Larsen. Non pare quello dello scorso anno.

Sami KHEDIRA 8 - Inserimento centrale, colpo di testa, gol. Tutto semplice se ti chiami Sami Khedira. Poi firma anche secondo e terzo gol, con due destri precisi. Avrà muscoli delicati, ma quando sta bene resta uno dei migliori centrocampisti al mondo. Tripletta da trascinatore.

Miralem PJANIC 7,5 - Batte il corner teso che propizia l'autogol di Samir. Da fermo sempre insidioso.Poi guida la squadra nella ripresa. La Juventus vince la partita con i due centrocampisti. Meritato il sigillo finale.

Juan CUADRADO 6,5 - Parte forte, manda al tiro Mandzukic e Pjanic. Poi scodella il cross perfetto per il gol di Khedira. Corre e sgomita a destra. Positivo. (DAL 80' BARZAGLI SV)

Paulo DYBALA 6,5 - Centralmente, a raccordo tra centrocampo e attacco. Dal suo piede parte l'azione del primo gol di Khedira. Poi la punizione-assist per il gol di Rugani, tanto movimento e tanto sacrificio. Non segna, ma si ingegna. (DAL 68' DOUGLAS COSTA 6,5 - Bene in partita. Sgomma, avvia contropiedi, contribuisce nel bel finale bianconero)

Mario MANDZUKIC 5 - Non meritava l'ammonizione, perché é Adnan a provocarlo. Ma ha detto sicuramente qualche parola di troppo a Doveri dopo il giallo. Da un giocatore della sua esperienza non si puó tollerare. Lascia al Juve in 10 dopo 26 minuti.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Un palo nel primo tempo, con una bella girata. Poi manderebbe in porta Mandzukic. Si sbatte, recupera palloni, arretra. Non trova il gol, ma il pubblico apprezza.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7 - Dietro ancora non bene. Ma é palese sia una filosofia diversa quella della Juventus attuale. Secondo tempo super, reazione da squadra vera. La Juve segna sei gol senza le firme di Dybala e Higuain.