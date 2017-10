Le pagelle di Verona-Benevento 1-0

Verona

NICOLAS 6 - Non deve compiere alcuna parata di rilievo, ma è attento nelle uscite alte e in quelle fuori area. Per una volta non viene bombardato dagli avversari.

Martin CACERES 5,5 - Non brillante. Inizialmente lascia troppo spazio a Parigini, poi sbaglia parecchio e quando il Benevento resta in 10 non ricopre al meglio il ruolo di terzino a tutta fascia.

Antonio CARACCIOLO 6,5 - Praticamente perfetto al centro della difesa, da lui guidata senza titubare. Anche se l'attacco ospite gli crea pochi grattacapi per buona parte del match.

Samuel SOUPRAYEN 5,5 - Gettato nella mischia all'ultimo secondo per l'infortunio di Heurtaux, alterna buoni interventi a qualche buco: il più importante manda Iemmello in porta.

Mohamed FARES 6 - Parte piano, poi alza i ritmi via via che passano i minuti. Tante sovrapposizioni, tantissimi cross: uno mette davanti alla porta Pazzini, altri hanno poca precisione.

ROMULO 6,5 - Suona la carica ai compagni, ma la sua voglia di fare gli si ritorce contro trasformandosi in frenesia. Però poi è proprio lui, dopo aver fallito una grande occasione, a trovare il gol decisivo.

Marco FOSSATI 6 - Tocca un'infinità di palloni, sventagliandoli da una parte all'altra del campo. Uno dei più lucidi anche nei momenti più difficili del Verona.

Daniel BESSA 5,5 - Lodevole il modo in cui prova sempre a velocizzare l'azione, meno qualche scelta sbagliata. Non una prestazione memorabile (dall'85' Marcel BUCHEL s.v.)

Alessio CERCI 5,5 - Non riesce a far valere fino in fondo la propria tecnica superiore, nonostante ci provi continuamente. Inizia a destra e chiude a sinistra, ma non gira come vorrebbe (dal 70' Daniele VERDE 6,5 - La sua entrata in campo cambia la partita: suo il contropiede palla al piede che conduce Romulo dritto verso il gol decisivo)

Giampaolo PAZZINI 6 - Sfortunato quando la traversa gli dice di no a fine primo tempo. Fa movimento lungo tutto il fronte offensivo, ma riesce a rendersi pericoloso meno di quanto vorrebbe.

Mattia VALOTI 5,5 - Nulla da dire sull'impegno e sulla corsa, tanto che è lui a propiziare l'espulsione di Antei. Ma si divora due gol da non credere davanti alla porta (dal 55' Moise KEAN 5,5 - Ha subito una buona chance in area ma la manca. Gioca malino un numero eccessivo di palloni: è giovane, imparerà)

All. Fabio PECCHIA 6 - Non è un Verona brillante, ma lui ha il merito di rimescolare più volte le carte in attacco: l'entrata di Verde, ad esempio, si rivela decisiva.

2017, Brignoli, Valoti, Verona-Benevento, Getty ImagesGetty Images

Benevento

Alberto BRIGNOLI 5,5 - Costretto più di una volta a uscire con i piedi dall'area, alterna buoni interventi a un liscio che avrebbe fatto le fortune di Mai dire Gol. Salva su Romulo, poi è incolpevole sullo stesso ex viola.

Lorenzo VENUTI 6 - Da terzino patisce Valoti. Dopo l'espulsione di Antei prende il posto del compagno al centro della difesa, uscendone discretamente.

Luca ANTEI 4,5 - E dire che se la stava cavando piuttosto bene fino all'espulsione. Lo sconsiderato intervento su Valoti è però di un tale impeto da costargli il rosso diretto.

Berat DJIMSITI 6,5 - Un muro al centro della difesa del Benevento. Insuperabile sui palloni alti e sempre attento. Non può nulla però nell'occasione del gol di Romulo, libero alle sue spalle: colpa più di Letizia che sua.

Gaetano LETIZIA 6 - Deve lavorare parecchio con Cerci. Mette in mostra una tecnica invidiabile nell'uscita con la palla al piede, ma Romulo approfitta proprio della sua assenza per andare a segnare.

Raman CHIBSAH 6 - Un motorino in mezzo al campo. Si spende per cercare di costruire una diga, rimediando però un'ammonizione (dall'85' Samuel ARMENTEROS s.v.)

Danilo CATALDI 6 - Ben messo in campo nella prima mezz'ora, è poi costretto a un lavoro quasi unicamente difensivo dopo che il Benevento rimane in 10 uomini. Ci mette grinta, ma non basta.

Ledian MEMUSHAJ 6 - Un pericolo negli inserimenti sul centro-sinistra: con uno di questi quasi manda a rete Lombardi. Si fa notare anche in copertura.

Cristiano LOMBARDI 5,5 - Poco incisivo davanti ma comunque generoso anche in ripiegamento: a fine primo tempo impedisce a Valoti di segnare un gol fatto (dal 76' Amato CICIRETTI s.v.)

Pietro IEMMELLO 5 - Serata ingrata per l'ex attaccante del Sassuolo, poco rifornito dai compagni. E quando ha l'occasione per graffiare, la manca malamente davanti al portiere.

Vittorio PARIGINI 5 - Tanto vivace quanto impreciso. A sinistra trova parecchi spazi per rientrare e crossare, ma i palloni che butta via quasi non si contano (dal 46' Bright GYAMFI 5,5 - Rimane piantato nella propria zona e soffre la vivacità di Verde. Nel recupero butta via l'ultimo pallone della partita sparandolo in curva)

All. Marco BARONI 6 - Fino al 37' non era un brutto Benevento: organizzato in campo, quasi mai in ansia. L'espulsione di Antei cambia completamente le carte in tavola. La dirigenza giallorossa sarà dello stesso avviso?