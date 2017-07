Leo Bonucci ricorda l'anno del piccolo Matteo: "Ci hai fatto capire cosa è importante nella vita"

I social network sono spesso utilizzati dai calciatori per sdramatizzare o per mostrare ai propri beniamini alcuni lati della propria personalità o della propria vita ma talvolta anche per ricordare alcune esperienze spaventose dalle quali però si è riusciti ad uscire più forti ed uniti.

E’ con quest’ultima finalità che Leonardo Bonucci, neorinforzo del Milan e uomo che col suo trasferimento dalla Juventus ai rossoneri ha letteralmente animato la sessione di calciomercato estiva in Serie A, ha voluto dedicare un post su instagram al piccolo Matteo, a un anno esatto dal giorno in cui suo figlio Matteo è stato operato d'urgenza per una patologia acuta. Un messaggio d’amore per il piccolo erede, con un augurio finale: “buona vita leone”.