Leonardo Bonucci carica i tifosi del Milan e lancia un nuovo hashtag: "Più affamato che mai"

19:19:19. Leonardo Bonucci ha scelto questo orario per rilasciare le sue prime parole da calciatore e futuro capitano del Milan. Lo ha fatto con un video di lancio, interamente a colori rossoneri, postato sui propri profili social e introdotto da un hashtag che riassume la voglia di vincere dell’ex pilastro difensivo della Juventus #Hungrierthanever, più affamato che mai. Un chiaro messaggio agli avversari e un grido di battaglia capace di esaltare di certo i suoi nuovi tifosi…

" Dei tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado di spostare gli equilibri. Lavorerò per riuscirci, lottando con ancora più fame" "

Bonucci, che domani mattina insieme a Lucas Biglia ed André Silva salirà su un aereo che dalla Malpensa lo porterà in Cina dove si aggregherà col resto della rosa a disposizione di Vincenzo Montella, appare carico come una molla e non vede l’ora di indossare la maglia numero 19 (grazie alla concessione di Kessié, che lo aveva scelto prima di lui) riportare il Diavolo dove merita di stare. Sul gradino più alto del calcio italiano ed europeo.