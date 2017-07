Leonardo Bonucci: cosa c'è dietro l'addio alla Juventus

L’operazione di mercato più chiacchierata dell’estate è e resterà il passaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan. Oggi Tuttosport apre con i retroscena dell’addio alla Juventus del difensore centrale.

Dalle pagine del quotidiano torinese trapelano poche semplici motivazioni:

L’incompatibilità con l’ambiente

Tra Allegri e Bonucci c’era da tempo una certa incompatibilità caratteriale legata a una visione differente della gestione della squadra. Dai battibecchi in campionato a quanto successo nello spogliatoio di Cardiff, tutto nascerebbe dall’ego molto ingombrante del difensore della Nazionale che ha sempre creduto nel metodo Conte: tenere tutti sulla corda. Questo, se vogliamo, è il contrario del credo a cui si è sempre affidato il tecnico bianconero, il più grande predicatore della “calma”, e gli attriti riguarderebbero anche qualche suo non meglio precisato compagno. Non a caso a salutarlo sui social sono stati solo Buffon e Barzagli.

Bonucci se ne voleva andare

Bonucci viene dipinto come un giocatore vittima di deliri di onnipotenza. Un’esagerazione? Forse, ma di sicuro il classe ’87 ha puntato i piedi e ha chiesto di essere ceduto. L’anno scorso la Juventus l’aveva accontentato per allontanare il pericolo cessione al Manchester City di Guardiola, quest’anno no e ci sono 8 milioni (a stagione) di buoni motivi.

Video - Bonucci, da Allegri a Cardiff: le tappe della crisi con la Juventus 01:02

I soldi

Al punto precedente si ricollega, infatti, il lauto compenso che ha messo sul piatto il Milan: 8 milioni di euro per 5 anni come ingaggio base, la stessa cifra incassata nell’ultima stagione a Torino premi compresi. Ma non è finita perché i rossoneri hanno offerto al giocatore anche più potere, un ruolo di leader assoluto e la fascia da capitano. Madama non ha voluto rilanciare anche per non rompere gli equilibri di spogliatoio, come da tradizione: gli altri avrebbero potuto avanzare pretese e la società bianconera ha voluto salvaguardare il gruppo privandosi di un pezzo pregiato ma effettuando al contempo una plusvalenza, cosa che ormai accade da qualche anno.

Video - Bonucci arriva a Casa Milan: tifosi rossoneri in delirio 00:44

La maglia numero 19

Intanto, fa discutere perfino la maglia di Bonucci. Un tifoso bianconero ha speso 105 euro e si è visto negare il cambio per poi essere difeso dal Codacons mentre Kessié non sembra troppo convinto di lasciare il numero 19 al nuovo compagno di squadra. Nell’amichevole contro il Borussia Dortmund l’ivoriano doveva scendere in campo con il 14 sulla casacca, ma ha fatto resistenza. La sensazione è che a spuntarla, alla fine, sarà Bonucci che qualche anno fa spiegò la scelta fatta con il suo motivatore, Alberto Ferrarini:

" È un numero di maglia che, secondo lui, mi può dare protezione e forza. Sono pensieri legati al karma "