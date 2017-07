ll Milan 2017 come la Juventus 2011: da qui parte la ricostruzione

Juventus 2011-Milan 2017. Due club, due realtà, la medesima situazione. La principale differenza riguarda l'allenatore: nuovo in un caso (Antonio Conte), confermato nell'altro (Vincenzo Montella). Ma, per il resto, con le analogie ci siamo. A partire dalla prima, la più evidente: i rossoneri, così come lo erano i bianconeri sei anni fa, sono all'anno zero, all'estate della svolta dopo anni di delusioni e vacche magre. L'ora della ricostruzione è questa.

Ricostruire dalle macerie

A pensare alla faraonica - nella quantità di operazioni concluse, nelle cifre sborsate - campagna acquisti condotta fin qui dal Milan in questo scoppiettante inizio d'estate, il paragone con la prima Juventus contiana è immediato. A Milano non hanno dovuto ricostruire dalle macerie di una nuova Calciopoli, ma sempre di questo si tratta: le macerie di un ottavo posto, e poi di un decimo, e poi di un settimo, e poi di un sesto. Risultati paragonabili ai due famosi settimi posti della Juve, rimasta senza scudetto (sul campo) per sei anni. Il seguito lo sanno tutti: bianconeri padroni assoluti in Italia e a un passo dal tetto d'Europa. Da qui vuol ripartire il Milan.

2011-12 Serie A Juventus Andrea Pirlo AP/LaPresseLaPresse

Gli acquisti di quella Juve

Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Stephan Lichtsteiner e Mirko Vucinic furono i quattro alfieri della rinascita firmata Antonio Conte. Le prime pietre nella costruzione di un progetto vincente. E poi i vari Estigarribia, Elia, Ziegler, Pazienza, Giaccherini e via discorrendo: elementi di rincalzo, ma anche flop. Infine, i puntelli Caceres e Borriello a gennaio. Da lì nacque una squadra imbattibile, capace di non perdere nemmeno una volta dalla prima all'ultima giornata, mantenendosi a costante contatto con la vetta e conquistando lo scudetto con 90 minuti d'anticipo a Trieste, contro il Cagliari.

Acquisto Provenienza Andrea Pirlo Milan (svincolato) Michele Pazienza Napoli (svincolato) Mirko Vucinic Roma Eljero Elia Amburgo Reto Ziegler Sampdoria Arturo Vidal Bayer Leverkusen Emanuele Giaccherini Cesena Marcelo Estigarribia Deportivo Maldonado Stephan Lichtsteiner Lazio (a gennaio) Marco Borriello Roma (a gennaio) Martin Caceres Siviglia

Due modi di operare

Tornando ai giorni nostri, così come la Juventus del 2011 anche il Milan si è concesso un ritocchino in ogni reparto. Anche se, a ben vedere, qualche diversità nel modo di operare si può notare: se Marotta ridisegnò la rosa attorno a pochi perni extralusso (i quattro alfieri di cui si parlava), racchiudendo un quadro sopraffino con una cornice non riuscitissima, il lavoro della coppia Fassone-Mirabelli è stato fin qui complessivamente più omogeneo e certamente ancor più ampio. Bulimico, quasi. Da società che, dopo anni trascorsi a pane e parametri zero, finalmente può muoversi con padronanza nei corridoi del mercato puntando su elementi di certificata qualità ed età ancor giovane. E potrebbe non essere ancora finita.

2017, Frank Kessié, Marco Fassone, Milan, Credit Photo ACMilan.comOther Agency

L'esempio calzante

Conti come Lichtsteiner, dunque. Biglia, se mai i rapporti con la Lazio torneranno sereni, come Pirlo. Kessié come Vidal. André Silva come Vucinic. Acquisti mirati, utili per alzare la qualità complessiva di una squadra bisognosa di rinforzi in ogni reparto. La Juventus di sei anni fa non era la favorita per la vittoria finale: lo era proprio il Milan di Thiago Silva, Ibrahimovic e... Massimiliano Allegri, guarda un po'. Mentre ora la situazione è esattamente opposta, a specchio: i bianconeri sono stabilmente in cima, i rossoneri devono dimostrare di poterci arrivare, scalino dopo scalino. O magari bruciando le tappe. Conte e i suoi ragazzi sono l'esempio più calzante da cui trarre spunto.