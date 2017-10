Lo spareggio salvezza va al Verona: un gol di Romulo stende il Benevento

Tanta tensione, poca qualità. Quel che tutti si attendevano, puntualmente, accade. Nel derby delle disperate tra Verona e Benevento vince la paura di non farcela, di incappare nell'ennesima delusione di un avvio di campionato per entrambe avarissimo di soddisfazioni. Alla fine a uscire dall'incubo è l'Hellas, vincente grazie a un guizzo di Romulo nella ripresa e favorito dall'espulsione a fine primo tempo di Antei: inconcepibile il modo in cui l'ex difensore del Sassuolo entra sulle gambe di Valoti, inducendo Di Bello a cacciarlo direttamente senza estrarre nemmeno il giallo e producendo la svolta della gara. Un 1-0 sofferto, tirato, non bello da vedere ma fondamentale per la squadra di Pecchia, che in un colpo solo supera Genoa, Sassuolo e SPAL aggrappandosi a un altro manipolo di formazioni in lotta per non retrocedere. Mentre i campani proseguono nella loro striscia negativa: ottavo ko nelle prime 8 giornate e Baroni sempre più a rischio. Un impatto tremendo con la nuovissima realtà chiamata Serie A. Un sogno che si sta trasformando in un incubo.

La cronaca

Pochi guizzi nella prima parte di gara: il più importante è firmato Cerci, ma il tiro da fuori dell'ex granata supera la traversa. Valoti ha una buona occasione al 24', ma viene stoppato da Venuti. E quando si ritrova solo davanti a Brignoli, una decina di minuti più tardi, il figlio d'arte non punisce: tocco troppo angolato e sfera che sfiora il secondo palo. Al 37', la svolta dell'incontro: Antei entra come un treno sulle gambe dello stesso Venuti e Di Bello estrae direttamente il rosso in direzione dell'ex centrale del Sassuolo, lasciando il Benevento in 10 uomini. Una superiorità numerica che il Verona prova a sfruttare immediatamente: Fares trova in area Pazzini, il cui intervento al volo si stampa contro la traversa. E ancora Valoti, nell'ultima chiara occasione gialloblù del tempo, non riesce a coordinarsi a due passi dalla porta.

Gianpaolo Pazzini, Verona-Benevento, Serie A 2017-2018, Getty ImagesGetty Images

Ripresa a un volto solo: il Verona attacca, il Benevento si difende. Cerci manca subito il vantaggio, non riuscendo a deviare in spaccata a porta vuota il perfetto centro di Fares. Pecchia inserisce Kean, che si incunea subito in area ma viene stoppato da Brignoli e Djimsiti. Ancora bravo l'ex portiere perugino su un destro al volo di Romulo, liberato da un rimpallo. Dai e ridai, pur tra tanta frenesia il Verona trova il vantaggio a un quarto d'ora dal termine: i campani si fanno incredibilmente trovare scoperti in contropiede, il neo entrato Verde cambia gioco per Romulo che con un piattone al volo fa esplodere il Bentegodi. Finale teso e Benevento che si crea la grande chance per pareggiare: Ciciretti pesca Iemmello, che a tu per tu con Nicolas spedisce sul fondo il pallone del possibile 1-1. Un errore fatale.

La statistica chiave

Il Benevento eguaglia la striscia negativa del Venezia 1949/50, l'unica formazione nella storia della Serie A a perdere tutte le prime 8 partite di campionato.

Il tweet

Il migliore in campo

Romulo. Suona la carica ai compagni, ma la sua voglia di fare gli si ritorce contro trasformandosi in frenesia. Però poi è proprio lui, dopo aver fallito una grande occasione, a trovare il gol decisivo.

Il peggiore in campo

Antei. E dire che se la stava cavando piuttosto bene fino all'espulsione. Lo sconsiderato intervento su Valoti è però di un tale impeto da costargli il rosso diretto.

Il tabellino

Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, Fossati, Bessa (85' Buchel); Cerci (70' Verde), Pazzini, Valoti (55' Kean). All. Pecchia

Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Antei, Letizia; Memushaj, Cataldi, Chibsah (85' Armenteros); Lombardi (76' Ciciretti), Iemmello, Parigini (46' Gyamfi). All. Baroni

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Gol: 74' Romulo

Note: ammoniti Bessa, Venuti, Fossati, Chibsah, Brignoli, Kean, Romulo; espulso al 37' Antei