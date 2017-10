Lotito: "Gli adesivi colpa di 15 scemi, non mi aspetto alcuna punizione, diventeremmo ostaggi"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto alla trasmissione radiofonica Circo Massimo, condotta dal giornalista Massimo Giannini su Radio Capital. Lotito è inevitabilmente tornato a parlare degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma che tanto hanno fatto discutere in questi giorni: "È' il comportamento di 15 scemi che non sanno cosa hanno fatto. Sarebbe sbagliato togliere punti alla squadra, diventeremmo ostaggio di questa gente che va allo stadio solo per fare caos. Serve reprimere e sanzionare pesantemente gli autori, mi auguro che quanto successo non abbia riflessi psicologici sulla squadra".

Nel suo intervento Lotito ha risposto anche a Giovanni Malagò, presidente del Coni, che aveva definito "singolare" la scelta di aprire la curva sud dopo la qualifica della nord per cori razzisti: "Non ho utilizzato nessun escamotage. Il presidente Malagò parla senza conoscere i fatti. Il principio è: se su 12mila persone 30 si comportano male le penalizziamo tutte? Io non ho utilizzato nessun escamotage, ho detto 'chi vuole testimoniare la propria posizione antirazzista deve andare in curva sud. Secondo lei è giusto che un padre di famiglia che magari rinuncia a comprare le scarpe al figlio perché ha questa passione e vuole portarlo allo stadio poi io non lo faccio entrare?", la conclusione di Lotito.