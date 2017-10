Lotito: "Ogni anno porteremo a Auschwitz 200 tifosi laziali"

Puntuale a mezzogiorno la delegazione della Lazio con in testa il patron Claudio Lotito, accompagnato dal portavoce Arturo Diaconale e dai due brasiliani Felipe Anderson e Wallace, ha fatto visita all'esterno della Sinangoga di Roma, dove in segno di amicizia e di condanna verso ogni forma di razzismo è stata deposta una corona di fiori. Il gesto è arrivato in seguito al ritrovamento di adesivi antisemiti affissi dai tifosi laziali in curva sud durante Lazio-Cagliari.

Di fronte ai cronisti Lotito ha poi preso la parola: "Oggi siamo qui per testimoniare ancora una volta la nostra totale dissociazione da ogni forma di razzismo e antisemitismo. Annuncio ufficialmente che la Lazio darà vita a una iniziativa che coinvolgerà 200 giovani tifosi biancocelesti: ogni anno organizzeremeno delle visite nei campi di concentramento di Auschwitz, per sensibilizzare i giovani su questi temi".

Lotito ha poi preseguito aggiungendo: "La maggioranza della nostra tifoseria è con noi contro ogni antisemitismo. Vogliamo fare chiarezza perché non si gioca su fatti su cui non si può giocare e non devono esserci sfottò".

La Lazio scenderà in campo domani sera allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna, in occasione del match con i rossoblù, con una maglia commemorativa di Anna Frank. I giocatori la indosseranno durante il riscaldamento pre partita. Anche questa decisione è stata presa dalla società biancoceleste su volontà del presidente Claudio Lotito.

Le parole di Malagò

"Sono basito". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l'episodio accaduto allo stadio Olimpico dove i tifosi della Lazio hanno affisso nella curva sud delle figurine raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. Il numero uno dello sport italiano definisce "a dir poco singolare" la possibilità data ai tifosi della curva nord biancoceleste di accedere alla curva Sud dopo la squalifica del loro settore di appartenenza per cori razzisti. "Noi parliamo di etica tutti i giorni - aggiunge Malagò - poi se si aggirano le norme e non si dà l'esempio si vanifica il lavoro che stiamo facendo".