Lucas Lima idea Inter: scheda e segreti del giocatore

Di lui dicono da anni che sia uno da Europa, ed è tutto vero. Ma Lucas Lima gioca ancora in Brasile, nel Santos, club che diede i natali a Pelé e poi a Neymar. Forse ancora per poco, però, perché le sirene europee cantano: più del Barcellona, secondo 'Sky Sport' a farsi sotto con particolare concretezza negli ultimi giorni è stata l'Inter. Il mancino ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Milano: potrebbe arrivare immediatamente, oppure da gennaio 2018, quando sarà un giocatore libero.

Dati anagrafici

Nato: 9 luglio 1990 a Marilia (27 anni)

Ruolo: trequartista

Piede: sinistro

Nazionalità: brasiliana (14 presenze, 2 gol)

Statistiche: pochi gol, parecchi assist

Squadra-Anni Presenze Gol Inter Limeira (2011-2012) 38 3 Internacional (2012) 14 0 Sport (2013) 36 7 Santos (2014-2017) 100 9 (con 18 assist) ULTIMA STAGIONE (Santos, da maggio) 9 0

Valutazione: occasione golosa

Lucas Lima va in scadenza con il Santos il 31 dicembre: club e giocatore non sono mai riusciti a trovare un accordo, anche perché quest'ultimo ha intenzione a 27 anni di provare la sua prima esperienza europea. L'Inter potrebbe dunque portarlo in Italia a gennaio senza spendere un solo euro, mentre per averlo immediatamente dovrebbe pagare un indennizzo al club brasiliano. Occhio, però: anche il Fenerbahçe, accostato peraltro anche al nerazzurro Gabigol, è in piena corsa.

Qualità: una tecnica sopraffina

Lucas Lima tecnica e piedi da trequartista puro, la posizione che abitualmente ricopre in campo. Ama svariare lungo tutta la zona tra centrocampo e attacco, sviluppando magari da destra le proprie azioni migliori. Ha visione di gioco e l'assist facile: sa scovare gli attaccanti con imbucate che molti altri non riuscirebbero a disegnare. Ben 18 in poco più di tre campionati nazionali i gol dei compagni da lui propiziati. Difficile, poi, portargli via il pallone quando ce l'ha tra i piedi. E anche quando lo porta in velocità, accelerando improvvisamente senza mai perdere il controllo.

Difetti: narciso e discontinuo

Ecco, un certo innamoramento eccessivo del pallone, una ritrosia abbastanza evidente alla giocata più immediata, potrebbe essere considerato uno dei punti deboli. A Lucas Lima piace "specchiarsi", toccare e ritoccare la palla, accarezzarla, anche a costo di ritardare l'azione. E poi c'è il problema della continuità: il brasiliano non è mai riuscito a mantenersi ad altissimi livelli per tutto l'arco di una stagione, alternando grandi fasi a momenti di stanca.

VISUAL

Curiosità

A giugno, durante una serata di poker a cui era presente anche l'amico Neymar, Lucas Lima ha annunciato ai presenti: "Giocherò nel Barcellona". Ma la dichiarazione ha sortito l'effetto opposto: il Santos si è infuriato con i catalani per aver sedotto il giocatore e l'operazione non è mai andata in porto. Altra curiosità è che in nazionale il mancino ha segnato appena due reti: una, però, al Monumental, in una gara pareggiata per 1-1 contro gli eterni rivali dell'Argentina.

Video: ecco come gioca Lucas Lima

Ecco, tradotto in immagini, quel che dicevamo su Lucas Lima: abilità con il pallone, assist a occhi chiusi (splendido quello per l'argentino Vecchio, decisivo per battere la Chapecoense nella notte tra mercoledì e giovedì), un sombrero sul neo atalantino João Schmidt (qui con la maglia del San Paolo) e pure un fantastico gol segnato in allenamento con una porticina da partitella. Tecnica pura.