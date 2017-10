Luis Alberto si confessa: “Sogno il Mondiale, se battiamo la Juve possiamo arrivare in alto"

Protagonista assoluto della Lazio che sta incantando in Italia e in Europa, Luis Alberto si confessa al quotidiano spagnolo AS.

“Credevo di avere un ruolo da comprimario anche quest’anno, poi è cambiato tutto. Adesso sogno anche la Spagna: è un desiderio e un obiettivo sempre presente. Abbiamo visto che Lopetegui non ha paura a dare una chance a chi quella maglia non l’ha mai vestita. Continuando a lavorare sodo so di poterla conquistare, magari per i prossimi Mondiali“.

“Roma è simile alla Spagna, sappiamo come battere la Juve”

La differenza tra Italia ed Inghilterra è evidente, ma lo spagnolo ammette che l’esperienza è stata positiva: “Al Liverpool mi è stato chiesto di lavorare molto sul mio peso in palestra. In Italia inizialmente abbiamo lavorato molto sulla forza e sulla tenuta delle gambe. È stata molto dura, ma effettivamente mi ha aiutato a mantenere un buon livello di forma. Non ho avuto problemi con il trasferimento a Roma. Il tenore di vita è simile a quello spagnolo: il clima, il cibo, non è stato affatto un problema. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui. È stato molto più duro a Liverpool”.

Adesso si sta meritando la fiducia di Inzaghi, diventando sempre più imprescindibile per i biancocelesti: “Mi auguro di avere questo ruolo così importante per tutta la stagione. Abbiamo iniziato bene, portando a casa un trofeo. Ottimo anche il primo percorso in Europa League e in campionato. Ora però ci aspetta la Juventus, li abbiamo già battuti, ma sappiamo quanto è difficile affrontarli. Ma nel calcio abbiamo dimostrato che può succedere di tutto. Vogliamo andare più avanti possibile in Europa e alzare l’asticella in campionato, migliorando magari il posizionamento dello scorso anno. Io stanco? Voglio giocare quanto più possibile!”.