Maglia numero dieci a Bernardeschi? I tifosi bianconeri dicono di sì

Dieci o non dieci? Inevitabile che, prima ancora che Bernardeschi completi le visite mediche e firmi per la Juve, il dibattito si sposti sull’eventualità che il fantasista toscano indossi la maglia numero 10. Lasciata libera da Paul Pogba dopo la cessione al Manchester United, l’anno scorso nessuno ha indossato il pezzo pregiato della numerazione bianconera. Prima di Pogba, che ne fu padrone per un anno solo, fu Carlos Tevez ad indossarla al suo arrivo a Torino, diventando il primo successore di Alessandro Del Piero, che fu inquilino del dieci per tantissime stagioni.

“Il 10 di Alex è duro da portare. Io non chiederò mai il numero 10, se la società mi chiederà di farlo ne riparleremo". Parole di Paulo Dybala, che al suo arrivo alla Juvertus scelse la 21 appena liberata da Pirlo e, anche dopo l’addio di Pogba, ha scelto di continuare con il suo numero senza vestire la 10. La maglia regina potrebbe dunque cadere sulle spalle del prossimo acquisto Federico Bernardeschi, che l’ha indossata con la Fiorentina nelle ultime due stagioni, dopo aver iniziato la sua avventura in viola con il 29.

La vox populi del tifo bianconero sembra parecchio sbilanciata verso il sì all’investitura di Bernardeschi con la 10 sulle spalle, anche se qualcuno la vedrebbe meglio addosso a Paulo Dybala. In ogni caso, il destino sembra scritto, con il classe 1994 ormai pronto ad assumersi questa responsabilità. Dall'introduzione dei numeri fissi (stagione 1995-1996), l'hanno indossata Alex Del Piero (1995-2012), Tevez (2013-2015) e Pogba (2015/2016).