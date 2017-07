Mandzukic costretto a smentire un'intervista contro Bonucci e Dani Alves: "E' tutto un fake"

La repentina e clamorosa cessione di Leonardo Bonucci al Milan non solo ha messo sul piede di guerra i tifosi bianconeri, sentitisi traditi dall’addio di uno degli elementi più rappresentativi della squadra che ha vinto gli ultimi 6 scudetti consecutivi, ma ha anche costretto un giocatore juventino, Mario Mandzukic a smentire una finta intervista.

" Mi stanno attribuendo parole che non ho mai detto riguardo a Dani e Leo. La gente che mi conosce sa che non sono il tipo che parla alle spalle" "

Così Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, chiarisce sul suo profilo Instagram in merito al 'caso' della presunta intervista che avrebbe rilasciato ad un giornalista serbo, nella quale riservava critiche a Dani Alves e Bonucci.

Le frasi fake, postate dalla pagina ‘Storie romantiche del calcio’ celebre account in cui gli stessi amministratori confessano di raccontare storie sul calcio palesemente finte, sono diventate virali sul web e l’attaccante croato si è visto costretto smentire e tranquilizzare il popolo juventino: “Tranquilli ragazzi è un fake. Se devo dire qualcosa la dico in faccia e di sicuro queste non sono mie parole”.