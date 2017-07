Maradona: "Cittadinanza? Ce l'ho dal primo giorno in cui ho indossato la 10 a Napoli"

" Oggi sono cittadino di Napoli. Ma io la cittadinanza ce l'ho dal primo giorno in cui ho messo la maglia numero 10 "

Così Diego Maradona nella conferenza stampa a Napoli alla vigilia della cerimonia in cui verrà insignito della cittadinanza onoraria. "Non potevo mancare a questa festa", ha spiegato il 'Pibe'. "Credo di aver corso dietro la palla molto perché affinché il Napoli diventasse grande, come oggi. Dico ai miei compagni grazie, senza di loro oggi non avrei vinto quello che abbiamo vinto. Ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto questo", ha continuato l'argentino che ha voluto ricordare l'amata 'Dona Tota'. "Ringrazio mia madre. Questa cittadinanza è per lei, per mio padre e per tutti i napoletani.

Domani - ha assicurato - sarà per me un giorno di quelli che non si dimenticano mai più.

" Se qualcuno ha detto che sono venuto qui per soldi, dico che no, io la cittadinanza me la sono guadagnata in campo. A chi ha detto che prendo 200 mila euro vorrei incontrarlo per sputargli. Io non vado nei posti a chiedere soldi, guadagnavo giocando a calcio e ora guadagno i soldi che mi pagano a Dubai, dove lavoro. Ma queste polemiche non mi sorprendono, mi ricordo che dissero che chiedevo cinque miliardi per la mia partita di addio. Penso che chi dice questa cose è malato di testa "