Maradona cittadino onorario: "Io sono e sarò sempre napoletano"

Un riconoscimento formale di un legame noto da decenni. "Sono cittadino di Napoli attraverso un pezzo di carta importantissimo, però, io sono stato cittadino napoletano da quando sono arrivato qui". Queste le prime parole di Diego Armando Maradona dopo aver ricevuto la pergamena della cittadinanza onoraria di Napoli dal sindaco Luigi De Magistris, in una cerimonia a Palazzo San Giacomo. "Ringrazio De Magistris per avermi coinvolto in tutto questo e voglio ringraziare tutta Napoli, perché io vado in giro per il mondo e vedo sempre il mio nome associato a questa città. Nessun popolo mi ha voluto così bene quanto i napoletani".

Maradona cittadino onorarioLaPresse

"Grazie anche a quelli che non volevano che io diventassi cittadino napoletano, perché così si dimostra che questa è una democrazia e possiamo parlare di tutto. Voglio dimostrare di aver fatto qualcosa per questa città". ha aggiunto il Pibe de Oro

La cerimonia, molto breve, si è svolta a Palazzo San Giacomo, sede del Comune. Maradona ha firmato la pergamena tra gli applausi dei presenti. Piazza del Plebiscito, dove inizialmente era in programma la cerimonia, ha ospitato la festa per celebrare i 30 anni dello storico scudetto del club azzurro, animata dall'attore Alessandro Siani.