Mercato: tutti ostaggi, Juventus compresa, delle «sette sorelle»

Donnarumma, a 18 anni, è un progetto di fuoriclasse, non ancora un fuoriclasse. La differenza non è lieve. I confini vanno dalla paratissima sul gran tiro di Khedira, in Milan-Juventus dell’andata, al tuffo «sgonfio» sulla sventola di Saul (secondo gol della Under 21 spagnola). Oggi, sul piano economico-finanziario, nessun club, nemmeno la Juventus, può competere con Real Madrid, Barcellona, Bayern, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain. Le sette sorelle.

Video - Fassone comunica la decisione di Donnarumma: "Non rinnova" 01:57

In attesa di raccoglierne gli eventuali scarti (come Robben, Sneijder, Higuain) e di pesare le mosse dei cinesi di Milano, patti chiari: se il Manchester United rivuole Pogba, nessun problema, procede. Al massimo, con lo «sconto» di un anno. Lo stesso vale per il Chelsea, attratto da Alex Sandro, e per il Real: Donnarumma è «praticamente» suo, a meno che non decida di lasciarlo dov’è, con buona pace, o buona guerra, di Raiola.

L’uscita della famiglia Della Valle agita Firenze. Gli annunci di vendita vanno sempre maneggiati con cautela, come valigie abbondanate all’aeroporto. Saranno veri? Saranno tattici? Cruciale è la chiarezza: con la piazza e per la piazza. Nel frattempo, il Milan assedia Kalinic, l’Inter ha prenotato Borja Valero e la Juventus pedina Bernardeschi. E Douglas Costa? Dani Alves ha preferito Guardiola, esterni cercansi: in difesa e all’attacco. Più che un indizio di presente, Schick è una traccia di futuro. Urgono restauri a metà campo: avrei preso Tolisso. Matuidi non è male: ma perché non Milinkovic-Savic, allora?

Borja Valero Fiorentina Atalanta 2015LaPresse

Molto attivo il Milan (Musacchio, Rodriguez, Kessie, André Silva, probabilmente Conti, persino Borini, mossa che non ho capito). Prima di acquistare, l’Inter deve vendere. Skriniar è più cornice, Borja Valero più quadro (anche se non proprio un regista). A Spalletti serve qualità in difesa e in mezzo. Alle prese con il nodo Reina, il Napoli viaggia a fari spenti. Non è facile migliorare una squadra già forte: Ounas è un’ala e le ali (o «esterni alti») stanno a Sarri come il sinistro stava a Maradona.

Capitolo Roma: Karsdorp (menisco a parte) e Moreno sono i classici colpi alla Monchi, più «cognomi» che «nomi». Salah al Liverpool è una perdita, come Manolas allo Zenit, se ci andrà (e pure Paredes, ha stoffa). Si brinda a Gonalons, guerriero del Lione, e a Pellegrini, mediano completo, moderno. Sarà il primo anno post Totti: non trascurate il dettaglio. La Lazio, in compenso, deve risolvere la grana Keita: urge la fantasia di Lotito. In assenza di fuoriclasse, sono poche le operazioni in grado di sabotare i rapporti di forza. Un uomo mercato è, di sicuro, Berardi. Ha 23 anni, lascerà il Sassuolo: se il limite di Bernardeschi è il destro, il suo è il carattere. Sono giocatori di grandi suggestioni ma anche di complicato domicilio tattico.

Tocca voi: che mercato vi aspettate?