Lionel Messi, una vita in blaugrana: ha rinnovato con il Barcellona fino al 2021

Non si conoscono ancora le cifre, non si sa se Lionel Messi finirà per percepire un ingaggio da 30 milioni di euro netti con una clausola rescissoria da 400 milioni come ipotizzato nelle settimane scorse. Ma, di certo, l’argentino ha siglato un nuovo contratto con il Barcellona. L’annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal club catalano, quanto mai fiero di poter ufficilizzare il prolungamento sino al 30 giugno 2021 del proprio fuoriclasse.

Un rinnovo che quasi certamente non sarà l’ultimo nella carriera di Messi, ma che pone però le basi per una storia infinita in maglia blaugrana, l’unica vestita oltre a quela dell’Albiceleste dalla Pulce. Nel 2021, il numero dieci avrà 34 anni e – se non se ne sarà andato prima dalla Catalogna – sarà ormai nel firmamento del Camp Nou.

Con questo rinnovo, inizia ufficialmente anche la campagna acquisti del nuovo Barça guidato da Ernesto Valverde. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti sul fronte che porta a Bellerin dell’Arsenal, mentre si attende sempre la rottura di Verratti con il PSG. Saranno loro i regali per Messi?