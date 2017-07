Mihajlovic 'chiama' Totti al Torino: "Francé, il mio numero ce l'hai"

Francesco Totti con la maglia del Torino per un'ultima stagione. E' la 'pazza idea' passata per la testa del tecnico dei granata Sinisa Mihajlovic, come ammesso da lui stesso in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.

" Sì, ho pensato a Totti per il Torino. Dall'inizio, a metà partita o nell'ultima parte di gara, io la carta Totti nel mezzo vorrei sempre averla. Non credo pensi di indossare una maglia diversa da quella della Roma, ma se ne avesse voglia...France', il mio numero ce l'hai "

Secondo Mihajlovic la bandiera della Roma "poteva giocare ancora un anno, ma non avrebbe cambiato la sua straordinaria carriera - ha sottolineato - La dimostrazione d'amore che ha ricevuto lui dai tifosi nel giorno dell'addio non l'ha mai avuta nessun altro calciatore al mondo. Questo lo ripaga di tutti i trofei che avrebbe vinto altrove".