Milan all'assalto di Thiago Maia: è pronto a pagare la clausola al Santos

Mentre prepara un nuovo incontro per Conti, mentre non riesce a sbloccare la trattativa con la Lazio per Biglia, mentre è forte su Kalinic, il Milan prova a piazzare il colpo a sorpresa: Thiago Maia, 20 anni compiuti a marzo, centrocampista centrale del Santos e, nel 2016, campione olimpico con la nazionale brasiliana.

Clausola di 14 milioni

Voci che si rincorrevano già da un po' di tempo, ma che adesso stanno trovando conferme notevoli. Secondo quanto rivelato da 'goal.com', il club rossonero ha infatti già avvisato il Santos di voler pagare 14 milioni di euro per portare Thiago Maia in Italia. Una sorta di clausola, una cifra minima che il Peixe è obbligato ad accettare, in virtù di un accordo stipulato all'inizio del 2017 con Giuliano Bertolucci, agente del giocatore e creditore del club, al quale aveva effettuato un prestito. Le due società starebbero discutendo della forma di pagamento da utilizzare per concretizzare il trasferimento.

Niente Inter

Thiago Maia era stato accostato anche all'altra squadra di Milano, l'Inter, che però non è mai andata oltre a semplici sondaggi esplorativi. E pure il Lilla, il Chelsea e il PSG si erano messi sulle tracce del giocatore, che ha esordito nel Brasileirão nell'ottobre del 2014, a 17 anni non ancora compiuti. Il più convinto, il più desideroso di andare fino in fondo, sembra però essere proprio il Milan.

"Pronto per l'Europa"

Lo stesso Thiago Maia, peraltro, in un'intervista al Diario de São Paulo di inizio mese aveva dichiarato apertamente di sentirsi pronto per un'avventura europea, lui che è un menino da Vila (dalla Vila Belmiro, il nome dello stadio) come Pelé, Robinho e Neymar:

" Spero di andare via nello stesso modo in cui sono arrivato al Santos: uscendo dalla porta principale. Parlerò con la famiglia, con l'agente e col club "

Niente Biglia?

L'eventuale arrivo di Thiago Maia potrebbe precludere quello di Lucas Biglia, il prescelto per il ruolo di regista: i due giocano infatti nello stesso ruolo, davanti alla difesa, nonostante il piede preferito sia opposto e le movenze diverse. L'età gioca a favore del brasiliano, che ha 11 anni in meno rispetto al laziale e un futuro brillante davanti a sé. Magari proprio al Milan, che ha individuato lui come ennesimo acquisto di un inizio estate fin qui scoppiettante.