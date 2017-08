Milan, ci sono le fideiussioni per Biglia e Bonucci: giocatori pronti per l'Europa League

Risolto il ‘problema’ Biglia

Secondo quanto riportato da La Repubblica e confermato da Calcioefinanza.it, il Milan avrebbe già depositato la fideiussione relativa alla richiesta di rateizzazione per l’acquisto di Lucas Biglia dalla Lazio (operazione da 17 milioni + 3 di bonus). Per l’argentino, è stato determinante l’arrivo di una banca internazionale che ha messo sul piatto la propria garanzia per la fideiussione, importante anche il lavoro di Assicurazioni Generali come mediatore e ricerca della suddetta banca internazionale.

C'è anche la fideiussione per Bonucci

Vicino alla risoluzione anche il ‘problema’ Bonucci. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Milan avrebbe avuto l’ok da parte della Banca IFIS, specializzata in credito commerciale, credito finanziario di difficile esigibilità e credito fiscale, che darebbe la garanzia necessaria per la fideiussione riferita all’acquisto del difensore ex Juventus (42 milioni).

Bonucci e Biglia nella lista UEFA? Teoricamente è disponibile un solo cambio

Per la Lega calcio, la deadline per presentare le fideiussioni di acquisti relativi entro il 31 luglio, era l’11 agosto prossimo. Il Milan è pronto a chiudere il tutto entro stasera, per avere i giocatori arruolabili già per il 7 agosto, data ultima per presentare la lista UEFA per i playoff contro la Shkëndija. Tendenzialmente, è possibile cambiare un solo giocatore dalla precedente lista, con i rossoneri che chiederanno una delega per inserire entrambi i nuovi acquisti.