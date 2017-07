Milan, Conti: "Sogno di vincere la Champions con questa maglia"

" Sono contento, trovare tutti questi tifosi e i miei compagni è molto bello. Dovremo cercare fin da questi primi giorni di creare un gruppo solido, questa cosa farà la differenza. Il mio sogno? Raggiungere la Champions con questa maglia "

Al termine dell'allenamento odierno, il neo acquisto rossonero Andrea Conti a Milan Tv, raccontando le sue prime sensazioni dal suo arrivo in Cina. La testa dell'ex difensore dell'Atalanta è rivolta al preliminare di Europa League: "Affronteremo una squadra poco conosciuta, ma partiamo già con la consapevolezza che ogni avversario in campo europeo può essere insidioso. Sono sicuro che scenderemo in campo con lo spirito giusto e con l'obiettivo di vincere". In chiusura un commento su un altro neo rossonero, Leonardo Bonucci:

" Lo conosco per via dell'esperienza con la Nazionale maggiore. È un giocatore di grande personalità, simpatico e disponibile. Sono sicuro che sarà un leader di questa squadra "

