Milan: Donnarumma, le mire di Raiola e i motivi di un'attesa snervante

L’attesa sta diventando snervante e la pazienza dei dirigenti del Milan sta finendo ora che nemmeno l’ultimatum di martedì è stato rispettato. Donnarumma si era già esposto e la sua volontà sembra essere quella di rimanere in rossonero. Il suo agente, Mino Raiola, come un grande burattinaio cerca, invece, di tergiversare perché non si ritiene ancora soddisfatto.

La situazione

Dieci giorni fa a Monte Carlo era stata presentata al giocatore e al suo entourage un’offerta di rinnovo da oltre 4 milioni di euro a stagione più bonus (per arrivare a 5). All’incontro erano presenti l’ad Fassone, il ds Mirabelli, il portiere e ovviamente Raiola.

" In questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa fare bene il proprio mestiere… Spero finisca tutto nel migliore dei modi per il Milan "

Il riferimento di Fassone è stato palese. L’estremo difensore ha raggiunto i compagni dell’Under 21 di Gigi Di Biagio per il ritiro mentre la società aveva indicato martedì 13 giugno come giorno fatidico per l’intesa fino al 2022, come riporta “La Gazzetta dello Sport”. Da Monte Carlo non sono arrivate risposte perché pende la questione della clausola invocata dall’agente italo-olandese per preventivare il via libera al giocatore nelle prossime stagioni. Mirabelli e Fassone, infastiditi, pretendono un nuovo summit nelle prossime ore. Raiola, da abile mercante qual è, non molla.

Perché Raiola non dà il via libera

" Donnarumma deve decidere da solo "

Il consiglio di Paolo Maldini è pura utopia. L’italo-olandese nelle scorse settimane ha guadagnato del tempo affermando che “la proprietà non dava garanzie di rafforzamento sul mercato”. Peccato che il Diavolo sia stato la società di gran lunga più attiva in questo avvio di sessione estiva e si sia mosso in anticipo rispetto alla concorrenza per dare a Montella una rosa quasi completa in vista del ritiro. Gli acquisti ci sono stati, perciò resta da stabilire cosa abbia in mente Raiola: con il rinnovo intascherebbe già una parte extra, ma il problema è un altro. È la cessione futura, sulla quale il procuratore vuole una cospicua percentuale, il nodo della questione. Questa terza fonte di esborso fa vacillare la dirigenza rossonera e fa slittare ulteriormente l’accordo.