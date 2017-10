Milan, Fassone cinico: “Senza Champions via due top players. Montella…”

Il Milan si lecca le ferite del derby e cerca di consolidare il primato in classifica in Europa League. Tuttavia, il gioco di mister Montella non convince. Non c’è amalgama, né il giusto equilibrio, né un’idea di gioco. Così Fassone, l’ad rossonero ha cercato di dare una spiegazione a tutto, non mancando di criticare e punzecchiare chi di dovere. A La Stampa ha rilasciato una lunga intervista:

ALLENATORE:

" Montella è stato scelto da noi e ha tutta la nostra fiducia. A rischio con un’altra sconfitta? Inutile ragionare sui se e sui ma, qui dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione per trovare una via di uscita. Manca la scintilla, il gol che fa invertire la rotta. Ma sono convinto che ce la faremo. Il rapporto tra lui e Mirabelli non è da ricucire perché non si è strappato niente. Siamo tutti dalla stessa parte. Tempo? Siamo tutti a tempo. Compreso il sottoscritto "

CHAMPIONS LEAGUE:

" Quarto posto obbligatorio? Piano con la parola obbligo. La Champions League è fondamentale per il nostro progetto: mancarla, però, non blocca i piani. Ritarderemo di un anno e troveremo il sistema di equilibrare la mancata entrata degli introiti Champions League con la cessione di uno-due top player "

SOLIDITA’ ECONOMICA E FAIR PLAY:

Il progetto, parlo per quello che riguarda il Milan, è di estinguere il debito già in primavera. Rifinanziamento? Abbiamo sul tavolo svariate opzioni che stiamo valutando con attenzione. Diciamo che il fascicolo Milan è su molte scrivanie, per avere un percorso di rientro meno sfidante dell’attuale. Questo scetticismo è anche un po’ fastidioso, se fossimo in Inghilterra in pochi ci farebbero caso. Io dico solo che la proprietà quest’anno ha fatto un aumento di capitale di 49 milioni e non sono soldi prestati all’AC Milan. E presto ne farà un altro. L’obiettivo è triennale, far crescere i ricavi e poi mettere sul mercato azionario, alla Borsa di Hong Kong, una fetta della società. Normalmente ci sono tre gambe che sostengono un club. I diritti tv, i ricavi dallo stadio e dal merchandising. Noi ne abbiamo una quarta, il lavoro sul territorio cinese.”

BERLUSCONI

È stato il Milan di Berlusconi per 30 anni. Impossibile ignorarlo. E nessuno qui vuole farlo anche se il modo di gestire una società è decisamente cambiato. Ogni tanto mi chiama e mi dice quello che sapete anche voi: le sue critiche sono sempre importanti, anche se non sempre condivisibili”.

