Milan, Fassone schiera il tridente Belotti, Morata, Aubameyang: "Sceglieremo uno dei tre"

L’ amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ovvero l’artefice principale del mercato stellare dei rossoneri, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Premium Sport e Milan TV a proposito di un ulteriore colpo in attacco: sembra infatto che l'ad non abbia nessuna intenzione di fermarsi, con l'obiettivo di acquistare una punta di livello internazionale.

" Quando rientreremo in Italia, imboccheremo la strada giusta. Stiamo tenendo aperte tutte le piste e faremo sicuramente qualcosa di bello. Ci sono attaccanti fortissimi: sarebbe bello avere uno tra Belotti, Morata o Aubameyang. "

Fassone spiega: "Vedremo su chi cadrà la scelta, anche se ci sono nomi che ancora non sono emersi in maniera roboante sui media. Evidentemente stiamo pensando di fare ancora qualcosa in attacco. I tifosi sono entusiasti di questa grande campagna acquisti, le risorse economiche però non sono infinite e quindi, nei prossimi giorni, la dirigenza farà il punto della situazione con i proprietari cinesi: “Abbiamo la fortuna di essere in Cina e faremo il punto con la proprietà per capire le risorse, che non sono illimitate. Dobbiamo ragionare con il mister anche perché le prossime due amichevoli daranno delle indicazioni tecniche a lui e Mirabelli”. Fassone ha parlato anche dell’affare Bonucci:

" Bonucci era un’idea folle e non volevo nemmeno provarci, ma poi è stato Montella a dirci di insistere. È un segnale molto importante nel vedere che oggi, giocatori di club che hanno la Champions, abbiano voglia di venire da noi. L’acquisto di Bonucci è un segnale: Leo è un guerriero e un leader e ci darà molto, sia in campo sia fuori. "

Infine l’ad rossonero ha commentato la trattativa con la Lazio per Biglia: “Con Lotito è sempre complicato trattare. Devi prenderla sempre in maniera divertente perché lui è fatto così, anche se poi diventa uno sfinimento perché ti porta fino all’ultima goccia di sudore per chiudere una trattativa“.