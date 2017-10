Milan-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Bonaventura, Biglia, Kessié, Rodriguez; Suso, Kalinic. Allenatore: Montella

Indisponibili: Conti, Antonelli

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Galabinov. Allenatore: Juric

Indisponibili: Cofie, Spolli

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan ha perso quattro delle ultime sei sfide contro il Genoa in Serie A (2V) dopo che aveva vinto cinque delle precedenti sei (1N).

Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi 26 incroci in casa del Milan in Serie A: completano il parziale 19 successi rossoneri e sei pareggi.

In particolare il Milan ha trovato il gol in 35 delle ultime 36 sfide interne di campionato contro il Genoa (68 reti nel parziale).

I rossoneri arrivano a questa sfida da tre sconfitte consecutive in campionato: il Milan non perde quattro partite di fila in Serie A dall’aprile 1986.

Il Genoa, con il successo nell’ultimo turno contro il Cagliari, ha interrotto una striscia di otto partite totali (2N, 6P) e di otto trasferte (1N, 7P) senza successi in Serie A.

Sia Milan che Genoa hanno subito nove gol nei secondi tempi di questo campionato, solo il Sassuolo (11) ne ha concessi di più nelle stesse frazioni.

Il Milan ha finora perso tutte le quattro partite in cui è andato sotto nel punteggio in questa Serie A.

Due gol per Lucas Biglia in Serie A contro il Genoa, compreso il suo ultimo centro nella competizione: rete arrivata lo scorso aprile con la maglia della Lazio.

Diego Laxalt ha esordito e trovato i suoi primi gol in Serie A proprio contro il Milan: doppietta nel 3-3 con il Bologna del settembre 2013.

Il 26 ottobre 2011, in Genoa-Roma, Fabio Borini ha trovato il suo primo gol in Serie A (perse però quella partita con il punteggio di 2-1).