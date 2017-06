Milan incontenibile: Calhanoglu possibile colpo a sorpresa

La squadra italiana regina del mercato in questo momento è senza dubbio il Milan che potrebbe completare un altro affare a sorpresa. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Germania e precisamente dal giornale ‘Revier Sport’. Hakan Calhanoglu, 23enne sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2019, avrebbe trovato l’accordo con il Diavolo e ora resterebbero da limare solo i dettagli.

La trattativa

In Germania sono sicuri che la chiusura dell’operazione arriverà nei prossimi giorni, anche se la differenza tra offerta e domanda è ancora piuttosto ampia: la richiesta dei tedeschi è di 30 milioni mentre i rossoneri stanno cercando di chiudere per una cifra vicina ai 20, avvicinando i 30 solo attraverso vari bonus. Un’altra conferma è arrivata direttamente dal procuratore del giocatore:

" Ci sono stati dei contatti. Il Milan è tra i top club europei "

Caratteristiche: punizioni e tiri dalla distanza l'arma in più

Calhanoglu è un trequartista forte tecnicamente che può ricoprire diversi ruoli del centrocampo: può agire da interno sfruttando la sua abilità negli inserimenti o da esterno offensivo, anche se questa ipotesi è al momento la più remota nel nuovo scacchiere rossonero. Montella potrebbe decidere di virare sulla difesa a tre per uno schieramento di questo genere:

Donnarumma; Musacchio, ?, Romagnoli; Conti?, Kessié, ?, Rodriguez; Calhanoglu; André Silva, Kalinic?.

Le opzioni tattiche

L’alternativa sarebbe vederlo all’opera in un 4-4-2 o in un 4-3-1-2 con l’impiego di un centrocampista in più (Bonaventura) e un difensore centrale in meno. Il nazionale turco potrebbe giocare anche nel ruolo di seconda punta in appoggio al centravanti o ancora da regista basso, avendo quella velocità di pensiero utile a innescare i compagni in profondità. Una delle sue doti riconosciute a livello mondiale è l’abilità nelle punizioni e nelle conclusioni dalla lunga distanza. Lucas Biglia, per il qualche la Lazio non fa sconti (20 milioni di euro), potrebbe così essere accantonato dal Diavolo.