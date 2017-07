Milan, incontro positivo con Raiola ed i genitori di Donnarumma: vicino il rinnovo fino al 2021

Nel giorno dell'arrivo di Andrea Conti, il Milan scopre finalmente la volontà ed il destino di Gianluigi Donnarumma: è arrivato l'accordo per il rinnovo del portiere classe 1999 fino al 2022. All'incontro tenutosi poco distante da Casa Milan hanno partecipato Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli, Mino Raiola, suo cugino Enzo ma soprattutto i genitori di Donnarumma.

Il Milan, dopo una lunghissima ed estenuante trattativa che ormai tiene banco da oltre un mese, è tornato nella prima serata di oggi a colloquio con Mino Raiola. L'agente di Gianluigi Donnarumma ha parlato sia con Massimiliano Mirabelli che con Marco Fassone, dopo le frizioni di metà giugno che avevano portato alla decisione di non rinnovare. Poi le due parti sono tornare a sentirsi, a parlare e con il giocatore nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 6 milioni a stagione. L'incontro di oggi, avvenuto per la prima volta alla presenza dei genitori del ragazzo, può aver messo fine definitivamente alla telenovela. Con qualche dettaglio diverso rispetto all'accordo precedente: non più cinque anni di contratto bensì quattro, mantenendo le stesse cifre. Modifiche anche alla clausola: se prima erano previste due clausole, una da 100 milioni in caso di qualificazione alla Champions ed una da 50 in caso di mancato accesso, ora sembra si vada verso una soluzione unica da 80 milioni.