Milan molle, Inter lenta: la differenza, per ora, è in difesa

Una vittoria a testa, ma è Genova a uscire meglio dal doppio confronto con Milano. La Sampdoria ha spazzolato il Milan, l’Inter ha impiegato 87’ per domare un Genoa ben disposto e tutt’altro che rinunciatario. E’ un momento un po’ così, per Montella e Spalletti. Lo scudetto non li riguarda - sulla carta, almeno - ma il primo è già alla seconda sconfitta in sei partite, e il secondo alla terza gara «sporca» di fila, Crotone-Bologna-Genoa, serie dalla quale ha ricavato l’enormità di sette punti su nove. La difesa, in compenso, resta miracolosamente la meno bucata (2 gol).

Il calendario ravvicinato obbliga tutti a modiche rotazioni. Non che il Milan abbia cambiato molto rispetto a mercoledì, ma Suso punta d’appoggio non mi ha convinto. Zero tiri in porta, fra parentesi: un segnale anche questo. Montella è alla ricerca di una formazione stabile. Ha rivoltato il modulo, ha inserito Kalinic, dosa André Silva: ma l’amalgama non si compra.

Un Milan molle e confuso, il Milan di Marassi, sempre un pelo in ritardo nei duelli. Quel Torreira è un trottolino che oltre al radar nei piedi ha pure il guscio per reggere l’urto di Kessié - un tir, al confronto - e la faccia tosta di scartare Kalinic sulla linea di porta. La Sampdoria pratica un calcio essenziale e verticale. Giampaolo, lui, è un tecnico che la provincia, in generale, ha relegato a un ruolo infinitamente più modesto delle sue risorse. La sfida si può riassumere, come titolo, nel «derby» tra gli Zapata. L’ha stravinto lo Zapata doriano, e non solo per il gol rompi-ghiaccio. Lo Zapata milanista, non pago, ha propiziato persino il raddoppio di Ricky Alvarez.

Tempo al tempo. Bonucci ha confermato di essere più prezioso nelle aperture che nelle chiusure. Il centrocampo, fasce incluse, è stato ingabbiato dal pressing geometrico degli avversari. Attorno a Biglia ci si muove ancora a singhiozzo. E gli equilibri, anche per colpa del mercato e delle sue sirene, latitano: otto gol al passivo sono un avviso di garanzia.

L’Inter, da parte sua, mi sembra più bilanciata ma ha smarrito spavalderia e velocità. Era partita forte con Mancini, è partita forte con Spalletti. Sono i risultati a tenerla incollata a Napoli e Juventus. Gli episodi, non il gioco. E i difensori: Skriniar a Crotone, D’Ambrosio col Genoa. Ad accentrare troppo Candreva e Perisic, si rischia di perdere «portanza» sulle ali. E, dunque, munizioni per Icardi: del quale ricordo, soprattutto, uno straordinario salvataggio. Troppo timidi e compassati nel giro-palla, Borja Valero e Vecino. Il gioco corto di Borja è un’arma a doppio taglio: se sguainata lontano dall’area, ritarda l’affondo. Brozovic, inoltre, è un biglietto della lotteria da cui può uscire il brivido di un palo ma anche il fumo di un sacco di banalità.

Avrebbe meritato il pari, il Genoa di Juric. Interessante l’esterno Omeonga (1996), il sedicenne Pellegri, viceversa, va lasciato crescere al riparo da coccole e superlativi. All’Inter hanno dato un po’ di ossigeno Eder e Karamoh (1998). Resta un mistero Dalbert. Ma se ci crede, bene fa Spalletti a insistere.