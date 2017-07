Milan, stretta finale per Biglia: proposto Lapadula alla Lazio e l'argentino non va in ritiro

48 ore di tempo, due giorni. Lucas Biglia non si presenterà in ritiro con la Lazio per prendere tempo e aspettare notizie sul suo possibile trasferimento al Milan. Tempo due giorni e sapremo. Quel che è certo è che la coppia Fassone-Mirabelli è partita alla carica, cercando con decisione l’ottavo acquisto pesante in questa sessione di mercato. Il regista biancoceleste, ovvio. Che potrebbe presto divenire il nuovo rinforzo per Vincenzo Montella.

Biglia è stato convocato per il ritiro della Lazio, ma non dovrebbe presentarsi nei prossimi due giorni.

Due opzioni: 15 milioni cash o 8 più Lapadula

Lotito rimane fermo nella valutazione fatta già un mese fa: per Biglia servono 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal Milan, che potrebbe far pesare un contratto in scadenza nel 2018 e i 31 anni del regista. Allora, ecco la nuova proposta. Fassone e Mirabelli sono saliti fino ai 15 milioni cash, ma tengono pronta l’altra ipotesi: 8 milioni in contanti più il cartellino di Gianluca Lapadula, valutato 12. E, considerando che la Lazio è a caccia di un vice-Immobile, potrebbe trattarsi del punto d’incontro perfetto.

Lapadula - Milan-Empoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Il mercato in entrata (121 milioni di euro, 153 con i bonus):

GIOCATORE COSTO RUOLO Rodriguez 15 Esterno sinistro Musacchio 18 Difensore centrale Kessié 5 + 23 riscatto Centrocampista André Silva 38 Attaccante Borini 1 + 5 riscatto Attaccante Calhanoglu 20 + 4 bonus Centrocampista Conti 24 Esterno destro

Il bilancio del mercato rossonero continua la propria evoluzione. Ad oggi, i sette acquisti sono costati 121 milioni di euro, 153 con i bonus. Il tutto mentre l’unica cessione in grado di fruttare un ritorno economico è stata quella di Kucka. In sostanza, gli investimenti della nuova proprietà cinese vedono il Diavolo in rosso di 115 milioni. E la sensazione è che il quadro cambierà ancora nei prossimi giorni. Perché Biglia non sarà affatto l’ultimo colpo in entrata. Se è vero che si guarda ancora a Pierre-Emerick Aubameyang, è innegabile che il nono colpo più facile da raggiungere resti Nikola Kalinic. Senza dimenticarsi di Simon Kjaer, già bloccato per andare ad aggiungersi al pacchetto arretrato.

Lucas BigliaImago

Il mercato in uscita (6 milioni di euro):

GIOCATORE COSTO RUOLO Poli (al Bologna) 0 Centrocampista Kucka (al Trabzonspor) 6 Centrocampista

Non è ancora una priorità, ma il Milan sta iniziando a pensare anche alle cessioni. Nelle prossime ore sarà definito il ritorno di Leonel Vangioni al River Plate, da vedere se con la formula del prestito o a titolo definitivo. Poi si passerà ai casi più spinosi: Paletta, Ely, Zapata, De Sciglio, Bertolacci, Niang, Suso, Bacca ed eventualmente Lapadula. Nessuno, in questo Milan rivoluzionato, può sentirsi intoccabile.