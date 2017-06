Milan tra la vicenda Donnarumma e il mercato: vicini i colpi Biglia e Kalinic

Cambierà idea? Rimarrà fermo sulla propria decisione di non rinnovare? Un mondo intero ruota attorno a Gianluigi Donnarumma, l'uomo del quale di tutto e di più si è detto negli ultimi giorni, ma è un mondo in continuo movimento. The show must go on, del resto. E deve andare avanti il mercato del Milan, che dopo aver fatto la voce grossa per settimane sui tavoli delle trattative non può permettersi di concentrare le proprie attenzioni unicamente sulla vicenda che da giorni sta monopolizzando il calcio italiano (e non solo).

La questione del portiere

Certo, la decisione finale di Donnarumma, che il Milan si augura essere opposta a quella comunicata giovedì dall'ad Marco Fassone, condizionerà una scelta in particolare: quella relativa a un eventuale nuovo portiere. Per affiancare Gigio, oppure per sostituirlo. Secondo 'Sky', in questo senso tutto è congelato: il preferito dalla dirigenza è il genoano Mattia Perin, che però deve forzatamente aspettare l'evolversi della situazione. Medesimo discorso vale per gli altri candidati ai pali rossoneri: Neto in primis, e poi il tedesco Leno e tutti gli altri profili - reali o meno - inseriti nel grande calderone. In sostanza: appena il Milan avrà una risposta definitiva da Donnarumma, deciderà se intervenire o meno.

Mattia Perin, Genoa, LaPresseLaPresse

Da Biglia a Kalinic

Chi arriverà comunque, come sembrano suggerire gli ultimi avvenimenti, è Lucas Biglia. Oggi il ds Massimiliano Mirabelli si è recato a Roma, dove ha pranzato con Vincenzo Montella ma ha pure incontrato la Lazio. Secondo 'Premium Sport', è quasi fatta: il club biancoceleste chiede 20 milioni più 2 di bonus, quello rossonero ne ha offerti 18 più 4. Insomma, ci siamo. Così come è sempre calda anche la pista che porta a Nikola Kalinic, nonostante le perplessità di chi non comprende come il Milan possa volere un'altra punta dopo aver già preso André Silva. Ma l'interesse è più che mai reale, rafforzato dal viaggio milanese del ds viola Pantaleo Corvino: per parlare con l'Inter di Borja Valero, con Fassone proprio dell'attaccante croato. Incontro in programma domani: nell'affare può rientrare Lapadula.

E c'è sempre Conti

L'altro nome bollente del mercato rossonero è quello di Andrea Conti. Le pressioni del giocatore e del suo agente sull'Atalanta stanno avendo effetto: i bergamaschi si sono ormai convinti a cedere il proprio gioiello, attualmente impegnato nell'Europeo Under 21, ma al prezzo giusto. "Dettiamo noi le condizioni", ha ribadito il presidente Percassi. La trattativa dovrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni, cifra che accontenterebbe entrambi i club: per il momento il Milan è fermo a 23. Il terzino di Lecco, che da tempo chiede di essere ceduto, non attende altro.

Andrea Conti Genoa Atalanta 2017LaPresse

L'esterno offensivo

"Al Milan sono stato felice". È già nostalgia, per un Gerard Deulofeu che ha ormai capito come il suo futuro non sarà rossonero. Dato ormai per scontato che lo spagnolo non tornerà dopo essere stato riacquistato dal Barcellona, resta da capire come Fassone e Mirabelli colmeranno la lacuna. Con la Lazio il ds ha riparlato anche di Keita, ancora fermo sulla propria posizione dopo aver dato la parola alla Juventus. In lista d'attesa lo svedese Emil Forsberg, dell'RB Lipsia, che prenderebbe quota in caso di mancato arrivo del senegalese. Insomma, il Milan c'è. Nonostante il primo pensiero voli sempre e comunque all'ultima parola di Donnarumma.