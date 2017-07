Milan, trattativa in chiusura per Leonardo Bonucci: 40 milioni alla Juventus, 6,5 al giocatore

40 milioni di euro alla Juve, 6,5 milioni di euro a stagione al giocatore: queste le cifre di una delle operazioni di mercato più incredibili ed importanti di questa sessione, ormai prossima alla conclusione. La parola fine dovrebbe arrivare nella mattinata di venerdì, ma gli accordi tra le parti sembrano essere ormai fatti. Secondo Sportitalia, Bonucci sarà già in serata sarà a Milano. La trattativa ha preso corpo ora dopo ora, minuto dopo minuto: la prima offerta in mattinata, poi le volontà che hanno iniziato a collimare. Uno stop nel pomeriggio, prima dell'incontro risolutore in serata tra Lucci ed il Milan. I rossoneri sono molto vicini ad acquistare Leonardo Bonucci dalla Juventus per 40 milioni.

Sull'altare di Bonucci, il sacrificato è De Sciglio, che era già da mesi in orbita Juventus. Due operazioni disgiunte, che però arriveranno entrambe a conclusione. Leonardo Bonucci lascia la Juventus dopo sette stagioni e sei scudetti, un ciclo vincente che per lui si chiude: andrà a diventare una colonna portante del progetto del nuovo Milan di Montella. De Sciglio partirà con il Milan per la Cina e solo più avanti dovrebbe passare ai bianconeri.