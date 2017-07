Milan, tutto su Renato Sanches: è lui l'innesto giusto per il centrocampo?

La lunga, lunghissima estate del Milan non è ancora terminata. Neppure dopo 10 acquisti, tutti o quasi inseribili nel potenziale undici titolare della prossima stagione. E la conferma è giunta un paio di giorni fa da Vincenzo Montella, che al 'Corriere dello Sport' ha delineato con precisione quelli che dovrebbero essere gli ultimi movimenti rossoneri sul mercato: un attaccante e un esterno, ma anche una mezzala. Che ha un nome e un cognome: Renato Sanches, gioiello del Bayern.

Innesto necessario

È il nemmeno ventenne portoghese (spegnerà le candeline il 18 agosto) l'uomo scelto dalla coppia Fassone-Mirabelli per aumentare le opzioni a disposizione dell'allenatore, che al momento in quel ruolo può contare solo su Kessié e Bonaventura (oltre a Çalhanoglu e pure a Locatelli, ma qui si forza parecchio il ragionamento). Non un lusso evitabile, dunque, ma una necessità a cui la dirigenza è costretta e intenzionata a far fronte. Il costo è innegabilmente alto: per un trasferimento a titolo definitivo non si va sotto i 40 milioni di euro. Ovvero qualcosina in più rispetto ai 35 milioni che, un anno fa, il Bayern aveva versato nelle casse del Benfica per acquistare il freschissimo campione d'Europa.

Tecnica e freschezza giovanile

Cosa porterebbe in dote Renato Sanches? Una sprizzata giovanile di freschezza, di rapidità, di qualità. Treccine al vento, movimento continuo, ripartenze veloci, una tecnica di base di prim'ordine. E tanta, tantissima personalità. Tutto quel che il diciannovenne di Lisbona non ha potuto mostrare pienamente al Bayern, tanto da ammettere che la cessione non gli dispiacerebbe affatto nell'ottica di ottenere un minutaggio maggiore, ma che al Benfica e nella nazionale portoghese avevano apprezzato eccome. Vedere per credere quel che il possibile neo rossonero ha combinato agli Europei di un anno fa: decisivo contro la Croazia agli ottavi (l'azione del gol di Quaresma al 120' è partita da lui), decisivo contro la Polonia agli ottavi con la rete dell'1-1. Alla faccia della pressione della grande competizione.

Renato Sanches (l.) and Cristiano Ronaldo of PortugalImago

Senso tattico da migliorare

Al Bayern, però, Renato Sanches non ha sfondato. Tante le motivazioni possibili: dalla concorrenza spietata di un reparto che può vantare nomi e calibri come Vidal, Tolisso, Javi Martinez e Thiago Alcantara, e che lo scorso anno presentava anche Xabi Alonso, a qualche difetto tattico non indifferente, specialmente se chi ti allena è un italiano. Nettamente più offensivo che difensivo, Sanches deve imparare a far convivere le due anime per imporsi anche in un grande club. E ciò nonostante il probabile 3-5-2 a cui passerà Montella sia di per sé un modulo più coperto rispetto all'offensivo 4-2-3-1 di Ancelotti.

La nostra opinione

Al netto dei dubbi citati nel paragrafo precedente, non c'è però dubbio che Renato Sanches rappresenterebbe un colpo di primo livello. Un potenziale titolare o un'alternativa di lusso, nell'ottica di una rosa lunga e qualitativa in tutti i reparti. Vale 40 milioni? Chi prende a parametro soltanto la deludente stagione trascorsa in Germania potrebbe nutrire qualche perplessità, ma chi ricorda il suo impatto nel calcio europeo non può farsi ingannare: questo è un talento vero. Uno che, se troverà fiducia e gli insegnamenti giusti, avrà la possibilità di diventare un big del ruolo. Non è un caso che il nuovo Milan abbia scelto proprio lui per proseguire la propria fragorosa opera di rinnovamento.