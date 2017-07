Milan, Yonghong Li esalta il mercato: "Daremo grandi soddisfazioni a tifosi"

"Oggi è un giorno molto importante per tutti noi: grazie all'ottimo lavoro di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, il club ha ottenuto una serie di acquisti straordinari": parla Yonghong Li, nuovo presidente del Milan, in conferenza stampa a Guangzhou dove il Milan s'è recato per la sua turné cinese. Li ha elogiato le mosse dei due massimi dirigenti rossoneri annunciando l'accordo tra Milan e China Next Generation Education Foundation per la nascita dell'AC Milan Special Fund, un progetto volto a promuovere e supportare lo sviluppo del calcio nelle scuole cinesi: "Questo accordo permetterà a tutto il movimento calcistico cinese di crescere e di sviluppare un nuovo modello per tutti i giovani calciatori".

" Sono particolarmente felice di avere la squadra qui in Cina insieme a noi. Questa cosa mi rende orgoglioso. C'è un filo sottile che collega il Milan alla Cina, un amore molto profondo. "

I membri del team, lo staff tecnico e 6 dei 10 nuovi acquisti di mercato rossonero - Hakan Çalhanoglu, Fabio Borini, Andrea Conti, Franck Kessie, Ricardo Rodríguez e Mateo Musacchio - hanno salutato la stampa. "Siamo convinti e fiduciosi del fatto che la squadra darà grandi soddisfazioni ai nostri tifosi sia in campionato che in Europa League"... E Vincenzo Montella fa eco all'entusiasmo del presidente:

" Ringrazio il Presidente per l'entusiasmo che ha portato e gli investimenti che stanno facendo sognare i tifosi. Ora tocca a noi, non sarà semplice fin da subito per via dei numerosi acquisti, ma sono molto fiducioso per la prossima stagione. "

Passando al campo, Il Milan affronterà il 18 luglio a Guangzhou il Borussia Dortmund e il 22 luglio a Shenzhen il Bayern Monaco. Il 27 luglio la squadra è invece attesa in Romania per affrontare, al terzo turno playoff di Europa League, l'Universitatea Craiova.