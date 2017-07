Mirabelli e Fassone a 360 gradi, il coro è unanime: "Il mercato del Milan non è finito"

Arrivati tra lo scetticismo generale, in soli 100 giorni Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sono diventati idoli dei tifosi e inventori dei tormentoni dell’estate.

PARLA FASSONE: “MANCA ANCORA LA CILIEGINA”

Infatti, passando alle cose formali con moltissimi atleti, l’ad del Milan ha costruito a Montella una squadra davvero competitiva (per citare un altro ex dirigente rossonero). Spesso separare tifo e professione è difficile: anche sulla Gazzetta dello Sport di oggi Fassone lo conferma.

Da uomo Milan devo pensare allo scudetto” esordisce l’ad “ma alla prima stagione è veramente difficile. Da manager, però, non posso illudere con delle promesse irrealizzabili. Il mio obiettivo è, tra 1000 giorni, sentire la muichetta della Champions“. Fassone fissa quindi gli obiettivi a breve e lungo termine, con la Champions che è il vero pallino del dirigente rossonero.

Due parole anche sul mercato, ambito che ha reso una vera e propria star Fassone: “manca un qualcosina o un qualcosona. Noi non abbiamo fretta, dipende anche dalle uscite“.

MIRABELLI TRA BONUCCI, BELOTTI E AUBAMEYANG

Per quanto riguarda Mirabelli, invece, “l’uomo pacca” ha deciso di parlare (e molto) di mercato. Le prime parole sono su Sanches che, a detta di Mirabelli stesso, è proprio un suo pupillo: “Lo conosco dai tempi del Benfica, è un ottimo giocatore e i rapporti col Bayern sono ottimi“. Per quanto riguarda Aubameyang e Belotti, invece “Ci siamo limitati a manifestare il nostro interesse al loro club per un tesserato, senza avvalersi di nessun intermediario. Non vedo la mancanza di rispetto“.

In conclusione, Mirabelli ha raccontato qualche retroscena legato a Bonucci: “Con Lucci si parlava di Bertolacci. Mi è stato fatto presente che Bonucci avrebbe potuto cambiare squadra. Mi si è accesa subito una lampadina. Gli ho chiesto perchè volesse il Milan e mi ha detto che voleva essere protagonista. La Juve ha perso un leader difficilissimo da rimpiazzare e noi abbiamo guadagnato un campione che farà crescere i giovani“.

Max e Marco, Mira e Fass: bilancio positivo dopo i primi 100 giorni. Ora resta il campo e, poi, da portare in positivo anche il bilancio economico.

Gabriele Amerio