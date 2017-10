Montella cita Churchill e suona la carica: "Non perdiamo entusiasmo"

Sul momento del Milan, Montella cita Churchill

“Sono lucido e motivato. Vorrei citare Churchill: ‘Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere entusiasmo’. Ho la felicità di allenare il Milan come il primo giorno ma conosco i rischi del mestiere. Ma tutta la mia vita, da sempre è rischiosa: ho lasciato casa da piccolo per sognare, ho iniziato ad allenare da giovanissimo alla Roma ed era un rischio, ho preso la Fiorentina dopo anni bui ed anche qui era un rischio. Non mi spaventa, anzi, do il meglio di me".

Sul caso Mirabelli

"Ha detto dell'ovvietà, cose normali, quotidiane. A loro pesa solamente la mancanza di vittorie. Se avessimo vinto con l'Inter, sarei passato per genio. Ci sta tutto, ora devo incassare ed accettare serenamente tutto questo. Sta a noi dimostrare l'unione che abbiamo in pubblico e privato. Con Massimo c'è un rapporto consolidato, venuto a crearsi nel finale dello scorso anno. Noi ad ogni fine partita ci troviamo e commentiamo per ore la partita, purtroppo nelle ultime gare è successo pubblicamente ed è coinciso con 3 sconfitte. Logico che lui debba valutarmi a livello professionale, ma non c'è nulla tra di noi. Io sono nella posizione migliore per lavorare, non ricevo pressioni o suggerimenti, ogni figlia è scelta della mia testa giusta o sbagliata che sia. Sento la loro vicinanza ma sono nella posizione migliore per lavorare, lo ripeto. Anzi, li ringrazio perché quest'estate hanno deciso di puntare anche su di me nonostante abbiano cambiato molto".

Vincenzo Montella, Massimiliano Mirabelli, Milan,Getty Images

Approccio al match col Genoa

“Non sarà una gara di possesso palla perché non ce lo permetteranno, sarà una partita sporca e scorbutica ma noi dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Giovedì, se avessimo sbloccato la gara, sarebbe andata completamente diversamente. Non sarà spettacolare ma noi dobbiamo essere concreti. Il Genoa è difficilissimo da affrontare. Ti fanno giocare male e pressano in ogni zona, con marcature strettissime. Può vincere o perdere con tutti, serve essere lucidi e determinati. Coraggiosi nell'uno contro uno, provare la giocata e sentire la fiducia".

Capitolo modulo e tanti cambiamenti del Milan

“Giocando ogni 3 giorni è inevitabile fare cambiamenti. Tutte le squadre che hanno più competizioni ruotano gli uomini, è impossibile avere sempre gli stessi. Accetto la critica che leggo ma non la condivido. 3-4-3 miglior modulo per questo Milan? Parzialmente vero. Ma il calcio a questi livelli non sono moduli, bensì testa e interpretazione. La qualità c'è e l'interpretazione e la voglia di credere nel lavoro a far la differenza".

Vincenzo MontellaImago

Montella porta a esempio anche Guardiola e Mourinho

“Assolutamente, qualche errore posso averlo commesso ma sempre logico nella mia visione e professione. Mi sento motivato e ottimista, siamo lì per trovare la password e passare allo step successivo. Non mi sento di passaggio, nei cambiamenti radicali c'è sempre qualche difficoltà come Guardiola al primo anno di City o Mourinho al primo di United. I risultati mancano ma il gioco no".