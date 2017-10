Montella confermato, se la prende con l'arbitro: "Bonucci non era da espulsione"

Il pareggio a reti inviolate contro il Genoa non cambia lo scenario in casa rossonera. Stando a quanto riporta Sky, il Milan ha deciso di confermare Vincenzo Montella almeno fino alla partita di mercoledì in trasferta al Bentegodi contro il Chievo. Il tecnico del Diavolo, però, nel post-partita ha preferito concentrarsi sulla decisione chiave di Gervasoni, l’arbitro che ha espulso Leonardo Bonucci per la gomitata ad Aleandro Rosi. Una decisione che non è piaciuta affatto a Montella.

" Leonardo è dispiaciuto e lo ha detto a tutti. È rimasto sorpreso perché non c’è un’immagine chiara del gesto. Quando si è in area, si cerca di liberarsi dell’uomo. E lui non guarda mai l’avversario. Mi dispiace per l’espulsione. Sta succedendo di tutto e questo sta mettendo alla prova anche la nostra tenuta mentale. In area ci sono sempre strattoni e la VAR sta diventando una valutazione televisiva e non di campo. Dobbiamo cercare di modificare questo aspetto. Non è stato un fallo intenzionale, cercava di prendere la posizione e non si può dire che volesse colpire Rosi, che volesse farlo apposta. "

Montella si è poi concentrato sul futuro sulla panchina rossonera.

" Io sono l’allenatore del Milan e sono felice di esserlo. Per questo voglio fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno messo in campo perché anche in dieci meritavamo noi di vincere. Stiamo pagando degli episodi sfavorevoli. È un momento particolare, ci sta accadendo di tutto. C’era un rigore su Bonaventura nel primo tempo? Chiedete a Giacomelli, oggi era molto attento... "